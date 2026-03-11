La Semana Santa suele tener máximas suaves, con 16,7ºC en Sevilla, y lluvia varios días, según Eltiempo.es

La Semana Santa suele tener máximas suaves, con 16,7ºC en Sevilla, y lluvia alguno de los días, según Eltiempo.Es. - ELTIEMPO.ES

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa suele tener un escenario meteorológico caracterizado por máximas suaves, mínimas frías --especialmente en el interior--, y lluvia varios días, según ha señalado este miércoles Eltiempo.es. En este marco, Sevilla presenta la temperatura media peninsular más elevada para la fecha: 16,7ºC; y Almería el caso más extremo de escasez de lluvias.

Para llegar a esta conclusión, el portal meteorológico ha analizado los registros climatológicos del período 1991-2020 correspondientes a la semana del 28 de marzo al 6 de abril, fechas en las que caerá Semana Santa este año. Ese periodo es el que habitualmente se utiliza para averiguar si un dato climático 'entra dentro de lo normal'.

De este modo, Eltiempo.es ha explicado que el ambiente para esas fechas suele ser todavía fresco en muchas zonas, especialmente en el interior peninsular, donde se dan los valores más bajos. Y es que aunque la primavera ya haya comenzado, las madrugadas todavía pueden ser muy frías en algunas zonas del interior. "Un ejemplo claro es Molina de Aragón, donde la media de las mínimas se sitúa en torno a los 0,7ºC", ha indicado.

En el otro extremo de la balanza, las máximas en esas fechas suelen resultar más suaves. De hecho, tienden situarse entre los 16ºC y los 18ºC incluso en ciudades del interior como Madrid, Cuenca, Teruel o Valladolid. Fuera del interior, las temperaturas más elevadas se registran en el sur y el este peninsular, además de en Canarias.

En Sevilla, las máximas suelen alcanzar los 23ºC, mientras que las mínimas rara vez descienden de los 10ºC. De acuerdo con el portal meteorológico, sucede algo similar en Murcia, donde las máximas rondan los 23ºC y las mínimas se mantienen ligeramente por debajo de los 10ºC. Por su parte, en Canarias la media alcanza los 19ºC. De hecho, en Lanzarote se sitúa en 19,4ºC, con máximas cercanas a los 23ºC y mínimas alrededor de los 15ºC.

En lo que se refiere a la lluvia, Eltiempo.es ha avanzado que los datos "muestran una realidad bastante clara: es muy frecuente que llueva en algún momento durante la Semana Santa". "En casi todo el país, las precipitaciones aparecen entre el 70% y el 80% de los años en este período", ha especificado.

Por zonas, el porcentaje llega incluso al 100% en áreas del norte. Sin embargo, la frecuencia es algo menor en el sueste peninsular. Allí suele llover entre el 50% y el 70% de los años, una situación similar a la que se observa en Canarias. Aún así, el portal meteorológico ha especificado que el hecho de que llueva muchos años no significa necesariamente que lo haga durante muchos días.

Por lo demás, ha apuntado a que el caso más extremo por escasez de días de lluvia se encuentra en Almería, donde solo llueve uno de cada diez días, aunque las precipitaciones aparecen en seis de cada diez años durante estas fechas.