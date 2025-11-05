El Senado remite al Congreso la derogación del calendario de cierre nuclear promovida por el PP

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que incluye una enmienda del PP que suprime la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. La Cámara Baja debatirá y votará las enmiendas del Senado al proyecto de Ley en la sesión plenaria de la semana que viene.

El Congreso ya se posicionó en febrero, a través de una Proposición No de Ley (PNL) a favor de prorrogar la vida útil de las nucleares gracias al voto favorable de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de Esquerra Republicana (ERC) y Junts.

La enmienda que introdujo el PP en el trámite de Ponencia implica añadir una disposición adicional a la Ley de Movilidad Sostenible para decretar la "supresión de la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Unidades I y II), Asco I y Cofrentes".

En la justificación de la reforma legal, recogida por Europa Press, el PP defiende el cese del calendario establecido hasta 2035 porque "es un hecho incontestable" que la energía nuclear abarata el precio de la electricidad.

El partido esgrime un informe realizado por la consultora PwC para sentenciar que el impacto en precio, emisiones y garantía de suminsitro será superior si no se cuenta con el respaldo del parque nuclear. Así, los 'populares' aseveran que el cierre nuclear supondrá un aumento del precio de la electricidad a futuro de 13 euros el megavatio hora, además de multiplicarse por seis las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el consumo de gas natural.

"Por tanto se puede concluir, que para el cumplimiento de una adecuada implementación de la Ley de Movildiad sostenible, la energía nuclear, no solo es un elemento de ayuda, sino que se puede considerar casi imprescindible", remata el PP en su enmienda.

LAS ELÉCTRICAS YA HAN PEDIDO PRORROGAR ALMARAZ

La medida planteada por el PP y que ahora depende de Junts coincide con la petición al Gobierno de Iberdrola, Endesa y Naturgy de presentar una solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto se desconecten en 2027 y 2028.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, afirmó que las eléctricas habían presentado una solicitud "sin condiciones" a la prórroga de la central extremeña de Almaraz tras renunciar a conceder rebajas fiscales a la energía nuclear.

En este contexto y con las elecciones de Extremadura en el horizonte para diciembre de este año, la presidenta de la comunidad autónoma y candidata electoral del PP, María Guardiola, pidió a Sara Aagesen que "recapacite" sobre el cierre de Almaraz y permita a la central seguir operando y con ello el trabajo de miles de familias extremeñas".