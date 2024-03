El Senado remite al Congreso una Ley de Montes de Socios para regularizar "dos millones de hectáreas forestales"

El PP consigue el apoyo de los socios de Gobierno, Vox y UPN a la iniciativa, en la que el PSOE se ha abstenido

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Senado ha aprobado la toma en consideración de una Proposición de Ley de Montes de Socios del Grupo Popular que tiene el objetivo de "regularizar al menos dos millones de hectáreas de terreno forestal, dispersas por todo el territorio nacional y que, hasta ahora, carecían de una normativa propia que permitiese su gestión, uso y adecuada conservación". El texto será remitido ahora al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria.

La iniciativa ha salido adelante con 163 votos a favor (del PP, Vox, ERC, Bildu, Agrupación Herreña Independiente, Coalición Canaria, BNG, EAJ-PNV, Geroabai, Agrupación Socialista Gomera, Más Madrid, Compromís y UPN), 94 abstenciones (del PSOE y Junts) y cero votos en contra. EAJ-PNV y el BNG se han remitido al trámite parlamentario posterior, donde el Grupo Parlamentario Vascos ha avanzado enmiendas y el BNG ha señalado que quiere que quede "claro" que la ley no afectará a Galicia. Mientras tanto, el Grupo Socialista ha invitado a "seguir trabajando", enumerando detalles a corregir de la proposición.

El senador 'popular' José Manuel Hernando García, defensor de la proposición, ha dicho que los montes de socios se encuentran "en una situación de orfandad jurídica". De acuerdo con su exposición, los montes de socios "posiblemente no son gestionables" a partir de las comunidades de bienes. Remitiéndose a la historia de los montes de socios, el senador ha apuntado que los dueños de estas hectáreas viven "en su mayoría desvinculados del mundo rural" y que "en su gran mayoría incluso desconocen que son dueños de una cuota del monte de sus abuelos".

"El legislador civil español no concibe que existan copropiedades en la que la mayor parte de los condueños sean desconocidos", ha apuntado Hernando García. En su opinión, esto deja a los montes de socios "abandonados" y en "riesgo de explotación furtiva o peor aún de infra explotación con el consiguiente peligro de incendios sin contar además con los enormes recursos económicos que se dejan de obtener y que no sirven al territorio".

En ese sentido, la proposición de ley incorpora novedades en la titulación de la propiedad, consagrando "expresamente el principio de indivisibilidad de los montes de socios" y estableciéndose "peculiaridades de cara al ejercicio del retracto de comuneros o a la titulación del monte", según recoge la nota de prensa de la proposición en el Senado.

Además, pretende servir de "instrumento relevante para el impulso demográfico" y "fomentar un ecosistema económico y social que gira en torno a los montes de propiedad colectiva de manera que sean fuente de riqueza y que los recursos que generen por su aprovechamiento sirvan al territorio", según ha añadido Hernando García en su defensa.

El Grupo Parlamentario Socialista se ha abstenido "con la intención de seguir trabajando", según ha confirmado el senador socialista Javier Antón Cacho, que ha enumerado una lista de detalles a "corregir", como la inclusión de los cargos de las juntas gestoras. "Despacio y buena letra, que hacer las cosas bien importa más que hacerlas", ha añadido, remitiéndose a una cita de Antonio Machado.

"Si el Estado se ha tirado dos siglos sin hacer nada por los montes de socios", con el PSOE "dando largas, podríamos estar dos siglos más", le ha respondido el senador 'popular' Francisco Javier Márquez Sánchez.

El BNG y EAJ-PNV han apoyado la toma en consideración de la proposición de ley con salvedades. El BNG ha insistido en que en el trámite parlamentario posterior tiene que "quedar claro, con nombres y apellidos", que no es de aplicación en Galicia, ya que la comunidad autónoma "tiene derecho civil propio", tal y como ha dicho la senadora del BNG María Carmen da Silva Méndez. "No tenemos ningún problema en apoyar la toma en consideración porque entendemos que resuelve un problema en aquellas comunidades que no tengan derecho civil propio", ha señalado Da Silva Méndez.

Por su parte, la senadora Estefanía Beltrán ha avanzado que el Grupo Parlamentario Vasco "probablemente" plantee enmiendas para que la proposición llegue a ser una ley "que regule como es debido y que atienda también a las necesidades y a los intereses de propietarios, y sobre todo a los intereses de esta función social que es tan importante, siempre sin olvidar la importancia del mantenimiento de medioambiental y el mantenimiento de los ecosistemas propios de estos montes".

"Debemos proteger el medioambiente, pero sin que el medioambiente nos prive de los medios necesarios para vivir", ha opinado el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, que ha considerado "absolutamente necesaria" la toma en consideración de esta proposición de ley. "Es necesario hacer compatible el cuidado de nuestro patrimonio natural con el desarrollo económico y con el bienestar de los españoles", ha añadido.