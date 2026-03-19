Seo/BirdLife alerta de la desaparición del gorrión: 7,5 millones menos en los últimos 25 años

Gorrión común. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seo/BirdLife ha alertado de la desaparición del gorrión en España, especie de la que se han perdido 7,5 millones de ejemplares en los últimos 25 años. Según la entidad conservacionista, la población de esta especie ha caído cerca de un 20% desde 1998, con casi 300.000 aves menos cada año.

Coincidiendo con el Día Internacional del Gorrión, que se celebra este viernes 20 de marzo, SEO/BirdLife ha recordado que la especie fue elegida Ave del Año en 2016 por el declive que presentaba ya la especie, situación que "no ha mejorado" y en la última década su población ha descendido en torno a cuatro millones de ejemplares. Actualmente, en España hay unos 31 millones de gorriones comunes.

Entre las causas que podrían estar detrás de su declive se encuentran la pérdida de lugares de nidificación en los edificios modernos, la reducción de insectos de los que se alimentan los pollos, el uso de pesticidas, la contaminación, la escasez de vegetación urbana o los cambios en la forma de gestionar los espacios urbanos.

CLAVES PARA CONSERVAR LA ESPECIE

Para SEO/BirdLife, revertir el declive del gorrión común pasa por una renaturalización urbana --más vegetación, más insectos y una gestión más ecológica de parques y espacios verdes-- que favorezca la biodiversidad y mejore también la calidad de vida de las personas. En España, según la organización, existen ejemplos de este cambio en en ciudades como Santander, Pinto o Girona, que "han impulsado actuaciones para mejorar los hábitats de aves e insectos y acercar la naturaleza a la ciudadanía".

SEO/BirdLife ha advertido también de que muchas actuaciones de rehabilitación de edificios están provocando la destrucción de nidos y refugios de aves protegidas. Para evitarlo la organización ha remitido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una propuesta concreta para incorporar en el Código Técnico de la Edificación la obligación de preservar la fauna urbana y compatibilizar la rehabilitación energética con la conservación de la biodiversidad.

Aunque el gorrión común es la especie más conocida, en España viven otras tres especies de gorriones. Los datos del programa de conservación Sacre muestran que su situación es muy diferente.

El gorrión molinero presenta una tendencia "aún más preocupante", con un descenso superior al 40 % desde 1998 --más de dos millones de ejemplares--. Por su parte, el gorrión chillón mantiene una tendencia aproximadamente estable, mientras que el gorrión moruno ha experimentado una "expansión notable" en las últimas décadas.