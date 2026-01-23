SEO/Birdlife conmemora el Día Mundial de los Humedales con actividades en 10 CC.AA.

Flamencos en el Delta. - SARA SANCHEZ/SEOBIRDLIFE

SEO/Birdlife ha organizado una serie de actividades gratuitas que tendrán lugar en diez comunidades autónomas, que incluyen talleres para niños, charlas o rutas de senderismo, entre otras, concentradas en su mayoría durante el último fin de semana de enero, para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, que se celebra el próximo 2 de febrero.

La organización ha explicado en un comunicado que los humedales son "excelentes ecosistemas para amortiguar el efecto de las inundaciones o prestar resiliencia a los periodos secos como almacenes de agua dulce". Además, proveen de numerosos servicios económicos y ecosistémicos.

Sin embargo, ha adevertido de que, según los estudios científicos, el 64% de los humedales han desaparecido del planeta desde el año 1900, una cifra que sube hasta el 87% si la pérdida se calcula desde 1700. En España, el 80% de los hábitats de agua dulce están en un estado de conservación desfavorable.

SEO/Birdlife ha agrupado su oferta en un mapa interactivo disponible en su página web. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el próximo 31 de enero, tendrá lugar una ruta ornitológica y una recogida de 'basuraleza' en las Lagunas de Ambroz, enclave verde de casi 700 hectáreas ubicado en el distrito de San Blas-Canillejas que alberga más de 100 especies de aves, en colaboración del Grupo de Trabajo para la Protección, Conservación y Restauración de las lagunas.

En Asturias, habrá dos rutas ornitológicas por la Ría del Eo (el 1 de febrero) una a pie y otra en barco. Además, el siguiente fin de semana (7 de febrero) se presentará una miniguía de las aves acuáticas de este estuario.

En el caso de Cantabria, se organizarán tres rutas ornitológicas. En concreto, el 31 de enero se recorrerá el humedal de las Pozonas de San Román, refugio de numerosas aves acuáticas que migran desde latitudes septentrionales en busca de humedales no congelados en los que poder alimentarse durante los meses de invierno. Un día después, el 1 de febrero, tendrán lugar otra ruta ornitológica por el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y otra en Lagunas de Astillero, reserva de SEO/BirdLife desde 1999.

En el Humedal de Les Llobateres de Cataluña, el 31 de enero los asistentes aprenderán las relaciones ecológicas y a distinguir las diferentes especies de musgos o líquenes de la mano del especialista de BRIOLI (grupo de trabajo especializado en el estudio científico de estos briófitos), Miquel Jover.

En Valencia, las actividades se concentrarán durante la mañana del domingo 8 de febrero, en la reserva ornitológica del Tancat de la Pipa ubicada en el Parque Natural de L'Albufera. Los asistentes podrán dar un paseo en barca por el lago, visitar la reserva y participar en una charla demostrativa de Vela Latina, la embarcación más emblemática de la zona, que data del siglo II a.C.