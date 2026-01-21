SEO/BirdLife lanza un nuevo visor interactivo de Áreas Importantes para la Conservación de Aves y Biodiversidad

Vista del nuevo visor interactivo de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha lanzado un nuevo visor interactivo de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) con el que se puede conocer en detalle la ubicación, las especies, los criterios que cumplen, entre otros aspectos, de cada uno de estos espacios protegidos por su alto valor medioambiental.

La organización ha explicado en un comunicado que las IBA son espacios identificados científicamente por su importancia para la supervivencia de especies de aves y otros valores naturales. Además, considera que constituyen un referente internacional en la planificación de políticas ambientales y en la toma de decisiones para la conservación.

Con este nuevo visor, SEO/BirdLife da un paso más hacia la digitalización y la accesibilidad de la información ambiental, ya que estará disponible de forma gratuita en la web de la organización y se adapta a dispositivos móviles. Además, el visor está diseñado para comunicarse con otras herramientas de SEO/BirdLife, como la guía de las aves, que facilita la identificación de aves.

En concreto, el visor permite localizar y explorar las IBA en un mapa interactivo, con información descargable y detallada de sus límites y valores por los que cumplen criterios en cada espacio. También puede filtrar por área, lo que permite saber con precisión sus límites. Asimismo, facilita acceder a datos actualizados sobre el estado de conservación y las presiones que afectan a cada espacio, así como también conecta con iniciativas de participación ciudadana.

Al respecto, el técnico del área de conservación de SEO/BirdLife, Octavio Infante, ha destacado que "este visor será una herramienta de gran importancia para la conservación de las aves, ya que permite obtener información, no sólo de las especies que permitieron su identificación, sino también de sus límites detallados". Además, ha mencionado que "está abierta a cualquier consultor, promotor o administración que necesite evaluar la posible afección de un determinado proyecto".

En España, SEO/BirdLife ha identificado 485 IBA desde 1985. Este inventario es la base de la Red Natura 2000, que tiene una gran difusión entre las administraciones ya que está reconocido como instrumento de trabajo de la Comisión Europea para proteger las especies y los hábitats de alto valor ecológico en la región. Por ello, la mayoría de las administraciones y empresas consultoras lo utilicen en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

"El programa de IBA sigue siendo una herramienta estratégica para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España", ha afirmado la organización, en especial de cara a los objetivos 2030 en materia de ampliación de áreas protegidas y recuperación de especies y hábitats.

En este sentido, gracias a la colaboración de las personas responsables de las IBA, es posible llevar a cabo numerosas actuaciones para la conservación de estos espacios. Esta colaboración ciudadana permite vigilar las amenazas que puedan afectar a los valores por los que se identificaron las IBA y alerta a SEO/BirdLife para valorarlas y emprender acciones para revertir la situación.

Para crear este visor, la organización ha colaborado con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante el proyecto Aportaciones de las Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA) y las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) en la conservación de la biodiversidad en España (Efect-IBA).