SEO/BirdLife pide a Planas que la simplificación agraria y pesquera no debilite la protección ambiental

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 20 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha remitido este lunes una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para reclamar que España defienda, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), una reducción de la burocracia "innecesaria" sin rebajar las garantías ambientales ni el control de los fondos públicos. La reunión se celebra los días 26 y 27 de octubre en Luxemburgo.

A juicio de los ecologistas, reducir duplicidades, armonizar procedimientos y evitar que agricultores, ganaderos y pescadores tengan que presentar varias veces la misma información son "objetivos legítimos" que pueden facilitar el cumplimiento de la normativa, sobre todo para las explotaciones familiares y la flota artesanal y de pequeña escala.

Sin embargo, advierten de que esta simplificación no puede convertirse en una vía para eliminar normas básicas, reducir controles o debilitar los mecanismos de seguimiento y evaluación. Por ello, recalcan que la reducción de cargas burocráticas debe ir acompañada de una mejor coordinación entre administraciones, de herramientas adaptadas a las características de los distintos sectores y de suficiente apoyo técnico y financiero.

Durante la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, los Estados miembros debatirán asuntos clave para el futuro de las políticas agraria y pesquera europeas, como las condiciones de aplicación de las ayudas de la futura Política Agrícola Común (PAC), las relaciones entre agricultura y comercio y la situación del mercado del aceite de oliva.

La agenda incluye también las posibilidades de pesca para 2027 en el mar Báltico y la preparación de la próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. El Consejo abordará, además, la simplificación de la normativa agraria y pesquera, así como su aplicación y cumplimiento.

EVITAR DIFERENCIAS "INJUSTIFICADAS"

SEO/BirdLife reclama que la futura PAC mantenga un marco europeo sólido, con normas y garantías comunes que aporten estabilidad al sector y eviten diferencias "injustificadas" entre productores y Estados miembros. En este sentido, pide mantener prácticas de protección equivalentes o superiores a las actuales Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, entre ellas la conservación de los elementos del paisaje, la protección del suelo y del agua y el mantenimiento de los sistemas agrarios de alto valor natural.

A su vez, incide en que las intervenciones de la PAC, especialmente las ayudas a inversiones, deben aplicar el principio de no causar un perjuicio significativo. Esto implica que los fondos públicos no deben financiar nuevos regadíos en zonas con escasez estructural de agua, instalaciones de ganadería industrial con impactos ambientales significativos ni transformaciones intensivas de sistemas agrarios de alto valor natural.

Los ecologistas instan a que las ayudas se orienten de forma prioritaria hacia las explotaciones profesionales y aquellas gestionadas directamente por quienes desarrollan la actividad agraria, contribuyen al arraigo territorial y aportan mayores beneficios sociales y ambientales. Entre los ejemplos que destacan figuran la agricultura y la ganadería de alto valor natural, la producción ecológica y las explotaciones situadas en la Red Natura 2000 cuya gestión contribuye a conservar la biodiversidad.

Además, proponen varias medidas para mejorar la distribución del apoyo a la renta, como reducir progresivamente los pagos a medida que aumenta su cuantía, establecer límites efectivos por explotación y evitar que los fondos se concentren en grandes propietarios o fondos de inversión que no necesitan este apoyo para garantizar la viabilidad de una actividad agraria profesional.

En términos generales, inciden en que la futura PAC debe contar con una financiación "suficiente y previsible" para sus actuaciones ambientales y climáticas, con una asignación específica para la conservación y recuperación de la biodiversidad. "Estas reservas presupuestarias deben ser mínimas, obligatorias y aplicables en todos los Estados miembros, y acompañarse de una metodología transparente que permita comprobar su contribución efectiva", han exigido.

"CONDICIONES DE COMPETENCIA JUSTAS"

Por otro lado, la ONG pide que la política comercial agrícola se base en "condiciones de competencia justas, trazabilidad y coherencia" con los objetivos de la PAC y de la legislación ambiental europea. En cuanto al mercado del aceite de oliva, reclama que las medidas para mejorar su estabilidad prioricen a las explotaciones profesionales y familiares, especialmente al olivar tradicional, de secano o ubicado en territorios con limitaciones naturales.

La organización subraya que la viabilidad de estas explotaciones también depende de conservar los recursos naturales que sustentan su producción. Por ello, defiende que las ayudas contribuyan a recuperar la fertilidad y las funciones del suelo, mejorar la gestión del agua, favorecer la biodiversidad y reducir la dependencia de insumos externos.

Asimismo, pide evitar procesos de intensificación que agraven la presión sobre recursos hídricos ya sobreexplotados, eliminen elementos del paisaje o desplacen a los modelos tradicionales que generan empleo y aportan beneficios ambientales al conjunto de la sociedad.

DECISIONES DE PESCA "ACORDES" CON LA CIENCIA

En relación con las posibilidades de pesca para 2027 en el mar Báltico, SEO/BirdLife demanda que España apoye decisiones "plenamente acordes con el mejor asesoramiento científico disponible, el principio de precaución y el enfoque ecosistémico".

"La preocupante situación de varias poblaciones pesqueras se enmarca en el deterioro de un ecosistema sometido a múltiples presiones ambientales. Las posibilidades de pesca no pueden superar los niveles recomendados científicamente y deben mantener límites estrictos para las capturas accesorias inevitables de las poblaciones en peor estado, contribuyendo a su recuperación y a preservar el funcionamiento del ecosistema marino", ha recalcado.

Por último, en lo que respecta a la próxima reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que se celebrará en Vilamoura (Portugal) del 16 al 23 de noviembre, insta a España a promover medidas que garanticen la sostenibilidad de las poblaciones explotadas y reduzcan los impactos de la actividad pesquera sobre las especies capturadas accidentalmente.