El SEPRONA y el fotoperiodista Pedro Armestre, galardonados en XXI Premios Biodiversidad de Fundación BBVA. - FUNDACIÓN BBVA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La persecución de los delitos ambientales liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), el fotoperiodismo ambiental de Pedro Armestre, y la difusión de la investigación marina de frontera a audiencias masivas lograda por Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) han sido reconocidos en tres de las siete categorías de los XXI Premios Biodiversidad Fundación BBVA.

Estos galardones, creados en 2004, han pasado a llamarse de Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad a Premios Biodiversidad Fundación BBVA. Además, se ha ampliado el número de categorías de cuatro a siete, con una dotación global que asciende a 1.300.000 euros.

En concreto, el receptor del Premio Biodiversidad España, dotado con 250.000 euros, ha sido la UCOMA del SEPRONA. El jurado ha puesto en valor su "relevante contribución" como unidad de vanguardia contra los delitos medioambientales, no solo a nivel nacional sino internacional.

"La trayectoria acreditada por la UCOMA demuestra una capacidad sostenida para trasladar el mejor conocimiento técnico y científico a intervenciones operativas, con resultados sobresalientes como unidad de vanguardia contra los delitos ambientales, en la defensa de las especies, sus hábitats naturales, los ecosistemas y la biodiversidad en general, contribuyendo así al cumplimiento de la legislación medioambiental", ha resumido el jurado.

En la categoría de Educación y Comunicación Medioambientales en España, dotada con 80.000 euros, se ha premiado la labor del fotoperiodista ambiental Pedro Armestre, quien "desde los años 90 ha permitido retratar la situación ambiental en España, concentrando en sus fotografías la complejidad de la crisis climática y de biodiversidad".

"Su trayectoria combina rigor documental, sensibilidad ética y una profunda conciencia del acto fotográfico. La narrativa visual de sus imágenes genera un alto impacto emocional que ayuda a crear conciencia. Su fotografía, marcada por el compromiso ambiental, ha trascendido fronteras y ha sido publicada en medios internacionales", ha resaltado el jurado.

El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) ha recibido el galardón de Educación y Comunicación Medioambientales Global --dotado también con 80.000 euros-- por difundir "la investigación marina de frontera a audiencias masivas", consiguiendo "una innovadora manera de narrar la ciencia y generar conciencia pública medioambiental".

Este grupo está integrado por 20 investigadores, la mayor parte de los cuales pertenece a CONICET, la mayor y prestigiosa institución pública de investigación científica argentina. En 2025, los expertos exploraron en colaboración con el Schmidt Ocean Institute el talud continental argentino a casi 4.000 metros de profundidad.

Sus retransmisiones en directo tuvieron un alcance masivo, con 20 millones de visualizaciones acumuladas, "humanizando a los científicos y descubriendo especies en tiempo real ante el público".

En las próximas semanas se darán a conocer los galardonados en las cuatro categorías restantes: los Premios Biodiversidad en Latinoamérica, África y Mundial, dotados cada uno de ellos con 250.000 euros, y el Premio Biophilia, dotado con 100.000 euros.