Septiembre de 2026 fue el segundo más cálido a nivel mundial y en Europa occidental, según Copernicus

Anomalías mensuales de la temperatura del aire en superficie a nivel mundial (°C) con respecto al periodo de referencia preindustrial 1850-1900, desde enero de 1940 hasta septiembre de 2026, representadas como series temporales para cada año. - C3S/CEPMPM

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre de 2026 fue el segundo septiembre más cálido jamás registrado a nivel mundial, solo por detrás del de 2023, según ha informado este lunes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). Además, Europa occidental registró el septiembre más cálido de su historia.

En concreto, la temperatura media global del aire en superficie fue de 16,27°C, lo que supone 0,82°C por encima de lo normal y 0,11°C por debajo del récord de septiembre de 2023. Asimismo, superó en 1,63°C el nivel preindustrial. Fue el segundo mes consecutivo en el que se superó este nivel, una racha que no se daba desde noviembre de 2025 y que podría continuar hasta 2027.

En Europa, septiembre de 2026 fue el tercero más cálido para el conjunto del continente y el más cálido de la historia en su región occidental. La temperatura media europea alcanzó los 16,26°C, 1,54°C por encima de lo normal, mientras que en Europa occidental los valores se situaron 2,51ºC por encima de la media.

Copernicus también ha informado de que la temperatura media de la superficie del mar fue de 21,05°C, la más alta jamás registrada para septiembre. Este valor superó el anterior récord para ese mes, de 20,92°C, establecido en 2023.

Las temperaturas se mantuvieron en niveles excepcionalmente altos en gran parte del Pacífico tropical, donde las condiciones de El Niño se están reforzando y se espera que se intensifiquen aún más en los próximos meses.

"Las condiciones de El Niño siguieron intensificándose en el Pacífico ecuatorial, lo que probablemente dará lugar a uno de los fenómenos de El Niño más intensos jamás registrados", ha avisado el organismo europeo.

Por su parte, la extensión del hielo marino en torno a la Antártida registró el tercer mínimo anual invernal más bajo. También fue la tercera más baja para septiembre, al situarse alrededor de un 6% por debajo de la media, solo por detrás de 2023 --un 9% por debajo-- y 2024 --un 8% por debajo--.