'La Séptima' Arranca Sus Emisiones Mañana Con Un Sondeo Electoral Diario Y Entrevista A Carlos Cuerpo - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La séptima' iniciará sus emisiones en la televisión digital terrestre (TDT) este jueves, 5 de noviembre, a partir de las 12.00 horas. El estreno del canal llega con una entrevista, a partir de las 21.00 horas, al actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha asumido la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente, y con un sondeo electoral diario.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el director de 'La Séptima', Javier Ruiz, en una rueda de prensa para dar a conocer los últimos detalles previos al lanzamiento del canal, en sus estudios de San Sebastián de los Reyes (Madrid) todavía en construcción.

Respecto a la encuesta sobre la intención de voto para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Javier Ruiz ha detallado que se va a realizar un tracking diario desde mañana y que lo realiza SW Demoscopia, una empresa "extraordinariamente sólida" que está haciendo muestreos "muy amplios".

"Nuestro tamaño de muestreo solo va a quedar por detrás del CIS", ha declarado Ruiz, quien ha añadido que los datos se darán a conocer todos los días a las 21.00 horas y que la intención es conocer "cómo cada noticia afecta a intención y a la movilización del voto".

En este sentido, el consejero delegado de la cadena, José Miguel Contreras, ha añadido: "Queremos que a las 9 de la noche todo el mundo, hasta los que no nos quieran ver, se obliguen y tengan que ver todos los días cuál es el estado real de las encuestas y de las campañas políticas en España". Además, considera que la encuesta de 'La Séptima' va a ser el "tema dominante" de la campaña.

Respecto a las entrevistas, Javier Ruiz ha asegurado que han invitado a los líderes de todas las fuerzas, incluidos los de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. "Tienen que estar aquí si quieren", ha indicado, para después añadir que "algunos" todavía no han contestado y que en 'La Séptima' hacen entrevistas, "no masajes".

El director también ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado en la cadena cuando "lo cierre" La Moncloa. Esta semana 'La Séptima' contará con el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en el espacio 'Fin de Semana', conducido por Luján Argüelles, y con el artista Victor Manuel en 'Sobre la Mesa', con Rocío Delgado, entre otras.

En su intervención, José Miguel Contreras ha destacado que este jueves será un día "histórico" para la profesión periodística y para la democracia, y que la aparición de un nuevo medio de comunicación es una noticia "extraordinaria". Asimismo, ha resaltado que el desembarco de 'La Séptima' supone la creación de unos 400 puestos de trabajo.

Con la emisión del inminente estreno, Contreras ha reconocido que pondrá haber "fallos", que pedirán "disculpas" y que en dos o tres meses estarán "a tope". El consejero delegado ha señalado que la cadena tiene en torno a 20 millones de inversión inicial. "Esperemos 'perder' en los próximos dos años y a partir del tercero llegar al equilibrio", ha indicado.

ACTUALIDAD, ANÁLISIS, ENTRETENIMIENTO Y HUMOR

La oferta del canal abarca contenidos de actualidad, análisis, entretenimiento y humor orientados de lunes a domingo, estructurados en bloques diarios en directo, espacios de fin de semana y reemisiones nocturnas y matinales.

De lunes a viernes, la programación arranca a las 12.00 horas con 'El Pulso', espacio presentado por Verónica Sanz que incluye el tramo inicial 'El Primer Pulso'. A las 15.00 horas toma el relevo Sarah Santaolalla al frente del programa en directo 'En Línea', seguido a las 17.00 horas por Rocío Delgado con 'Sobre la Mesa', centrado en asuntos cotidianos y análisis de desinformación.

Posteriormente, a las 19.00 horas, Noor Ben Yessef conduce 'La Diana', centrado en datos, hechos y cobertura a pie de calle. La franja nocturna del canal de lunes a viernes la encabeza Javier Ruiz a partir de las 21.00 horas con 'La Última Hora', un formato de cuatro horas dedicado al análisis, las entrevistas y el debate.

Este bloque incorpora a las 21.00 horas 'La Recta Final: El Observatorio de La Séptima', un seguimiento diario de la evolución del voto en España realizado con una base acumulada de 3.500 encuestas y analistas en demoscopia, que se emite también los fines de semana. Pasadas las elecciones, este espacio servirá para medir de forma periódica el pulso social sobre distintas cuestiones de actualidad.

Durante los fines de semana, la parrilla ofrece a las 12.00 horas el espacio 'Fin de Semana', conducido por Luján Argüelles, al que sigue a las 14.00 horas 'La Comedia Nacional', formato de repaso semanal humorístico presentado por Héctor de Miguel.

En las tardes de sábado y domingo, de 17.00 a 21.00 horas, Alba Carrillo y Marta Márquez presentan 'Fuera de Control'. Además, entre la finalización de un programa y el comienzo del siguiente se intercalan breves espacios informativos titulados 'El Relevo' entre los distintos presentadores de la cadena.

Para las noches del fin de semana, los sábados a las 21.15 horas se emite 'La Séptima Pantalla', espacio de cine sin cortes seguido de coloquio, que en su primera emisión del sábado 7 de noviembre proyectará las películas 'La infiltrada' y 'Bangkok Dangerous'.

Por su parte, los domingos a las 21.00 horas regresa Javier Ruiz con 'La Última Hora' para cerrar la semana. La parrilla se completa con la reemisión matinal de 'La Última Hora' de 10.00 a 12.00 horas y una franja de teletienda en la madrugada.