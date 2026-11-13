'La Séptima' Emitirá El Jueves El Cara A Cara Entre Sánchez Y Feijóo Organizado Por La Academia De Televisión - EUROPA PRESS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Séptima' emitirá el próximo jueves el debate electoral 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Así lo han confirmado este viernes a Europa Press fuentes de la cadena de televisión que dirige el periodista Javier Ruiz, después de que la Academia haya anunciado la celebración del debate cara a cara el próximo jueves.

La Academia ha mantenido una reunión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para ir perfilando los detalles de escaleta y cobertura de los dos encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno.

El primero de ellos, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se celebrará el jueves 19 de noviembre en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

Según ha explicado la institución, en la reunión se han acordado "por consenso" los bloques temáticos del debate que serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas.

"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido.