SES amplía la oferta de Astra TV en España con 14 nuevos canales regionales en calidad HD

SES ha anunciado este martes la ampliación de la oferta de AstrA TV en España con la incorporación de 14 nuevos canales regionales en calidad HD, junto con el lanzamiento de decodificadores híbridos de última generación. - SES

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

SES ha anunciado este martes la ampliación de la oferta de AstrA TV en España con la incorporación de 14 nuevos canales regionales en calidad HD, junto con el lanzamiento de decodificadores híbridos de última generación.

En concreto, SES ha detallado que los canales ofrecen una variedad de contenidos de actualidad, cultura y entretenimiento procedentes de regiones y ciudades de toda España. Estos nuevos canales son Canal Sur, Aragón TV, TPA, IB3, Televisión Canaria, CMM, CyLTV, TV3, TVG, Telemadrid, La 7 Región de Murcia, ETB 1, TV Extremadura y À Punt.

Respecto a los nuevos decodificadores, ha indicado que han sido diseñados para "proporcionar una experiencia de televisión por satélite de alta calidad, facilitan una navegación sencilla con una interfaz gráfica actual" para acceder a la oferta de Astra TV.

Asimismo, los decodificadores próximamente podrán conectarse a Internet a través de Wi-Fi o cable, lo que permite combinar la oferta de televisión por satélite con contenidos en línea. De este modo, los espectadores pueden acceder a canales adicionales y a servicios bajo demanda en alta calidad.

Una vez conectados, los decodificadores cuentan con una guía de programación con imágenes que facilita la búsqueda de contenidos. Compatibles con los últimos estándares de televisión, como DVB-I y DVB-NIP, el diseño de estos dispositivos garantiza su compatibilidad con nuevos tipos de servicios y contenidos a medida que estén disponibles.

"Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer contenidos de primera calidad de forma gratuita a los espectadores de toda España, con independencia de su ubicación", ha afirmado Michele Gosetti, vicepresidente de Ventas de Deportes y Eventos y de Aplicaciones de Nuevos Medios de SES.

Desde su lanzamiento el 29 de septiembre de 2025, Astra TV emite a través de los satélites de SES situados a 19,2 grados Este, una posición orbital que ya utilizan más de un millón de hogares con televisión en España para recibir contenidos directamente.