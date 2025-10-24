'Sí a Almaraz' celebra la "disposición" de las eléctricas a favor de la prórroga de la central

Archivo - Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha calificado como "buena" la noticia de que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan trasladado al Gobierno su "disposición" para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuya clausura del primero de sus reactores está prevista para 2027.

"Sin duda es una buena noticia para la plataforma, que espera que cuanto antes se produzca la solicitud formal de la prórroga y el ministerio se siente a negociar", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, espera que la central se mantenga activa al menos 60 años --es decir, hasta 2041-- y hace la comparación con North Anna, su planta gemela en Virginia (EEUU), que ya tiene permiso para operar hasta los 80 años.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no comenzará a estudiar la prórroga de la central hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no le traslade la información para que emita su informe preceptivo sobre la continuidad de la explotación, según se desprende del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Según la normativa en vigor, el CSN remitirá un informe a MITECO sobre la continuidad de la central al menos dos meses antes de la fecha de caducidad de la autorización vigentes-- es decir, el 1 de septiembre de 2027. El informe del CSN será preceptivo y además vinculante tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.