Siete de cada diez profesores se han planteado dejar la docencia, según un estudio

Archivo - 'IX Informe Young Business Talents: La Visión Del Profesor' - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de dos tercios de los docentes (68,5%) se han planteado en algún momento abandonar la docencia, según se desprende del 'IX Informe Young Business Talents: La Visión del Profesor', elaborado por ABANCA y Praxis MMT, que recoge la opinión de docentes de toda España sobre la situación de la educación.

El objetivo del estudio es conocer la valoración que hace el profesorado español sobre diferentes cuestiones relativas a sus alumnos y a la educación en España.

El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 634 profesores de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y ciclos formativos de grado básico, medio y superior, cuyos alumnos participan en el programa educativo de formación empresarial Young Business Talents.

Los profesores españoles ponen de manifiesto una percepción generalizada de falta de reconocimiento social, escaso respaldo institucional e insatisfacción laboral.

"Hoy en día, lo que más pesa para que un docente llegue a plantearse abandonar la profesión no es la falta de vocación, sino factores estructurales: ratios elevadas en las aulas, falta de personal, sobrecarga burocrática y una pérdida progresiva de reconocimiento social. Cuando el esfuerzo diario no va acompañado de unas condiciones mínimamente dignas, incluso las vocaciones más firmes se resienten", señala Cristina Vázquez Andión, profesora de Economía en el IES San Rosendo, en Mondoñedo (Lugo).

Según los datos arrojados en el informe, entre las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes en la actualidad destacan la falta de interés de los alumnos, los continuos cambios en la normativa en materia de educación, y la falta de respeto a su figura.

A esta situación se suma una insatisfacción laboral generalizada, ya que dos tercios de los profesores (66,6%) no están conformes con su situación profesional actual.

El informe revela que ocho de cada diez consideran que su profesión no está reconocida socialmente, una percepción que se ve agravada por la escasa sensación de respaldo institucional: casi el 70% de los docentes cree que no cuenta con el apoyo de las autoridades educativas, aunque algo más de la mitad (53%) sí percibe el respaldo de las familias de sus alumnos.

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan los profesores en la actualidad, el informe pone de relieve el fuerte compromiso del profesorado con su labor educativa: una inmensa mayoría (91%) volvería a elegir la carrera de profesor, aunque este dato ha disminuido tres puntos respecto al del año pasado.

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EMPEORA POR SÉPTIMO AÑO

Preguntados por su satisfacción con respecto a la calidad de la educación en España, más de la mitad de los profesores españoles (59%) se muestran insatisfechos y el 54% considera que ha empeorado en los últimos años. En este sentido, el informe muestra cómo por séptimo año consecutivo ha aumentado el número de docentes que considera que la educación está empeorando.

Además, la mitad de los profesores (50%) opina que los jóvenes españoles están peor preparados que los de otros países europeos. El 80% de los docentes cree que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, una cifra que se ha visto incrementada en cinco puntos respecto al año anterior y que refuerza la necesidad de introducir cambios estructurales.

Entre las principales medidas para mejorar la educación, los docentes destacan: una educación más personalizada y la reducción de ratios, una mayor estabilidad legislativa y una formación más práctica en el aula, especialmente en áreas como economía, empresa y emprendimiento.

Los docentes coinciden en que "una mayor estabilidad en la legislación educativa es especialmente necesaria, ya que un sistema que cambia constantemente dificulta la consolidación de metodologías eficaces y genera incertidumbre".

Aunque la mayoría de los profesores (43%) valora positivamente la introducción de la tecnología, la mitad (53%) considera que su aplicación ha sido excesiva y poco equilibrada.

"La tecnología en el aula es una herramienta maravillosa, siempre que se utilice en su justa medida. El problema no es la tecnología en sí, sino su uso indiscriminado y, en muchos casos, mal planificado. Falta formación tanto para los alumnos como para los profesores", explica la profesora Cristina Vázquez Andión.

En este sentido, el informe refleja un amplio consenso sobre la importancia de reforzar la formación en economía, empresa y emprendimiento. Casi nueve de cada diez profesores harían obligatoria la formación en emprendimiento en los centros educativos.

Asimismo, la práctica totalidad (98%) considera fundamental incluir contenidos de finanzas como un área de formación importante para los jóvenes, apostar por una formación más práctica como complemento a la teoría, e introducir herramientas prácticas como los simuladores empresariales para preparar mejor a los jóvenes para el mercado laboral.

ABANDONO ESCOLAR Y FALTA DE ORIENTACIÓN

El informe también aborda la percepción del profesorado sobre el abandono escolar y la falta de orientación vocacional entre los jóvenes. En este sentido, una gran mayoría de los profesores pone de manifiesto que sus alumnos aún no saben a qué quieren dedicarse en el futuro, una circunstancia que, a su juicio, influye directamente en la desmotivación académica.

Los docentes alertan que una de las grandes carencias del sistema educativo es la orientación académica y profesional. "Muchos alumnos no saben a qué quieren dedicarse porque no consiguen ver la utilidad práctica de lo que aprenden en las distintas materias. Creo que deberíamos trabajar más en el aula las aplicaciones futuras de los contenidos, conectándolos con la vida real y el mundo laboral", analiza Cristina Vázquez Andión, profesora de Economía en el IES San Rosendo, en Mondoñedo (Lugo).

Más de un tercio de los docentes considera que la situación del abandono escolar entre los jóvenes de 15 a 21 años ha mejorado en los últimos años, lo que supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores.

Los profesores identifican como principales causas de abandono la pérdida de la cultura del esfuerzo y de la tolerancia a la frustración, el excesivo tiempo dedicado a los teléfonos móviles, redes sociales y juegos online, así como el bajo interés por los estudios.

En cuanto a la responsabilidad del abandono escolar, el profesorado sitúa el foco principalmente en los propios alumnos y sus familias, subrayando la importancia del entorno y del acompañamiento educativo en estas etapas clave de formación.

"Ojalá nos estemos acercando más a la realidad del siglo XXI, haciendo que el alumnado sienta que su tiempo en el aula realmente le está preparando para el futuro. Aun así, el abandono es muy alto y es responsabilidad de todos", señala Jesús Lubián Díaz, profesor en el Colegio Ntra. Sra. de la Merced y San Francisco Javier de Burgos.

Para los profesores, los dos factores más importantes en el aprendizaje del alumnado son la motivación e interés de los alumnos, y la figura del profesor. Y respecto a la nueva prueba de acceso a la universidad que entró en vigor en el curso 2024-2025, el 64% de los profesores se muestra a favor.