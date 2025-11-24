Siete personas murieron en accidente en carretera este fin de semana y ya son más de 1.000 en lo que va de año

Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 11:01

   MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un total de siete personas han fallecido este fin de semana en siete siniestros acaecidos en las carreteras españolas. Entre las víctimas mortales, ha habido tres motoristas. En el acumulado anual hasta el 24 de noviembre se llevan contabilizados un total de 1.003 personas fallecidas en las carreteras, 57 en lo que va de noviembre.

   Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de los siniestros han ocurrido en vía convencional y cuatro en autopista o autovía. Además, entre los siniestros ha habido cuatro salidas de la vía y dos colisiones.

   La siniestralidad ha tenido lugar en Elda (Alicante), Aldea del Cano (Cáceres), Algeciras (Cádiz), Guadalajara (Guadalajara), Gáldar (Las Palmas), El Bruc y Avinyó (Barcelona).

   El día de mayor siniestralidad ha sido el domingo con tres accidentes y tres fallecidos. El viernes y el sábado han registrado dos siniestros y dos muertes, cada uno.

