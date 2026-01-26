Siete personas murieron en las carreteras este fin de semana, entre ellas un motorista y dos peatones

Archivo - Un guardia civil regulando el tráfico, a 5 de noviembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Hoy, se cumple una semana desde que la DANA arrasara la Comunitat Valenciana. Hasta el momento, hay 211 víctimas mortales y cuantiosos d - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han fallecido en las carreteras españolas en seis accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en la red de carreteras. Tres de los fallecidos eran un usuarios vulnerables de la vía: un motorista y dos peatones.

Según ha informado este lunes la Dirección Genera de Tráfico (DGT), tres de los siniestros han ocurrido en vía convencional y los otros tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido dos salidas de la vía, una colisión y dos atropellos a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Adra (Almería), Sandiás (Ourense), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Tacoronte (Tenerife), y La Puebla de Cazalla y Santiponce (Sevilla).

Finalmente, en el acumulado anual hasta el 25 de enero se llevan contabilizados un total de 51 fallecidos. En enero de 2025 murieron 82 personas, nueve menos que el año anterior.