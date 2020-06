Simón dice que los botellones de jóvenes son "peligrosos": "No pueden olvidar el esfuerzo de sus mayores"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que los botellones de los jóvenes son "reuniones peligrosas" tanto por el consumo de alcohol como por el riesgo de transmisión del coronavirus.

"No pueden olvidar el esfuerzo que están haciendo sus mayores, casi todos tendrán familias con personas mayores de alto riesgo", ha manifestado este viernes Simón durante su comparecencia en rueda de prensa.

En la misma línea, el experto de Sanidad ha pedido a los jóvenes que no olviden "el riesgo al que pueden llegar a exponer" a las personas mayores que hay dentro de sus propias familias.

"No es cuestión de no divertirse, es cuestión de divertirse de la forma que ahora toca divertirse", ha señalado Simón, destacando que este tipo de reuniones "ahora mismo no son nada prudentes".

Para tratar de evitar los botellones, el Ministerio de Sanidad, según ha explicado Simón, "puede fundamentalmente hacer las recomendaciones de qué actos o qué tipos de reuniones no se pueden realizar", pero después corresponde a otras administraciones "aplicar las medidas de control pertinentes".

Asimismo, el director del CCAES ha recordado que el Ministerio viene actuando "desde hace mucho tiempo" para tratar de controlar el consumo irracional de alcohol, sobre todo en edades tempranas, debido a que "genera problemas de salud en los jóvenes y, en muchos casos, incluso defunciones asociadas a múltiples aspectos como la violencia o los accidentes de tráfico".