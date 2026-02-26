Sindicatos en AEMET siguen movilizándose a la espera de que MITECO concrete cómo invertirá los 40 millones aprobados

Miembros de la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se concentra a las puertas de la delegación. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de FSC-CCOO y de UGT en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han señalado a Europa Press que continúan con las movilizaciones --hoy en Zaragoza y la próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria-- a la espera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) concrete por escrito en qué se traducirán los 40 millones aprobados la semana pasada por Real Decreto-ley para ampliar las plantillas de la agencia meteorológica y de las Confederaciones Hidrográficas en una oferta de empleo público extraordinaria.

"Entendemos que todavía no hay un compromiso. Por ello, FSC-CCOO, UGT y CSIF hemos solicitado un compromiso por escrito, que podamos, por ejemplo, abordar en el ámbito de la mesa delegada del propio Ministerio donde haya unos compromisos", ha indicado el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y del de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Javier Chamorro.

Según ha dicho, desde el Ministerio han estimado que de los 40 millones de euros se destinarían 13 a AEMET, mientras que el resto serían para las Confederaciones Hidrográficas y para la Dirección General de Costas, las demarcaciones y los servicios provinciales de costas. De acuerdo con Chamorro, desde Transición Ecológica se plantea que con ese dinero habría "una posibilidad también de hacer algunas mejoras para hacer más atractiva la oferta de empleo público". "Veremos en qué se concreta", ha añadido.

En total, el representante de FSC-CCOO calcula que la oferta de empleo extraordinaria podría dar lugar a "entre 1.000 y 2.000 plazas entre las tres entidades" afectadas. "Esperemos que sirva para paliar un déficit personal, tanto en AEMET, que estimamos en torno a un déficit de unas 500 plazas efectivas, como también en Confederaciones Hidrográficas y en Costa", ha puntualizado.

Si bien sí que ha reconocido que hay "una disposición al diálogo y a intentar superar el conflicto", Chamorro ha indicado que por parte de los sindicatos lo planteado "sigue siendo insuficiente". Entre otras cosas, ha destacado que se habló de "algunas mejoras" en puestos de predicción dentro de la agencia, pero no para el colectivo de observadores meteorológicos, "bastante castigado".

A su vez, tampoco se plantea aplazar la limitación del trabajo a distancia y la ampliación del número de turnos a realizar. En este sentido, el representante de FSC-CCOO ha indicado que los sindicatos no se niegan a "avanzar" en las conversaciones sobre ninguno de estos dos temas, pero ha precisado que piensan que el trabajo a distancia "no tiene que ser un problema allí donde está funcionando correctamente" y que para ampliar el número de turnos "es necesarios que haya una plantilla suficiente en los centros de trabajo".

En la misma línea se ha expresado el responsable de UGT de Servicios Públicos de Madrid en Transición Ecológica, Alfredo Casado, que en declaraciones a Europa Press ha señalado que la negociación está "en un punto muerto" y que los sindicatos se encuentran a la espera de que Transición Ecológica les convoque y les ponga encima de la mesa una oferta para "ver si se puede llegar a algún acuerdo".