Sira Rego critica a Feijóo por su ley del concebido no nacido: "La carrera desesperada por ser el más facha de España"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que el anuncio realizado este lunes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre una ley para el concebido no nacido, lo sitúa en "la carrera desesperada por ser el más facha de España".

"La carrera desesperada por ser el más facha de España. Lo tendrá complicado porque tiene contrincantes como Ayuso y Abascal. Pero hay que reconocer que el hombre le pone empeño aunque sea lanzando ideas copiadas de sus mentores", ha señalado Rego, este lunes, en un mensaje en su cuenta de la red social Blueskye.

Así se ha pronunciado después de que Feijóo haya anunciado, en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, que, si llega a gobernar, aprobará una ley nacional para que el "concebido y no nacido" tenga "repercusión económica y social".

Precisamente, la Asamblea de Madrid aprobó el jueves, con los votos de PP y Vox, en un Pleno extraordinario la ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar para poder acceder a ayudas públicas. La región se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas. En el ámbito de las competencias de la Administración regional, esta nueva norma se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo.

En una rueda de prensa en la sede del PP, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que ese anuncio de Alberto Núñez Feijóo "tiene que ver con una ley de apoyo a las familias".

Así, ha subrayado que si el PP llega a Moncloa impulsará esta norma que tendrá como objetivo "ayudar a las familias, apoyar la maternidad, favorecer la conciliación y convertir o conseguir que en España tener hijos deje de ser una heroicidad".