Sólo el 1% de las 172 recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima de 2022 se está cumpliendo, según estudio

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sólo el 1% de las 172 recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima celebrada en 2022 está en fase de cumplimiento: las relacionadas con trabajo y consumo. Por lo demás, se ha producido un avance "cero" en el 42% de los consejos, "algunos avances puntuales" en otro 42%, avances "relevantes" en un 4% y retrocesos en el 10% restante.

Esta es la principal conclusión del informe publicado este jueves por el Observatorio de Sostenibilidad, que ha analizado el cumplimiento de las recomendaciones de la asamblea ciudadana de 2022 por parte de la administración y la sociedad española. Entre otras cosas, la organización cree que hoy en día se está cumpliendo con el consejo de exigir los mismos requisitos a los productos en España y en Europa y a aquellos que vienen de otros países.

Además, remarca avances en la transición energética hacia las energías renovables y en la política de residuos, que ha consolidado "algunos cambios necesarios" para acercarse al cumplimiento de las exigencias de la UE. Sin embargo, puntualiza que la ciudadanía está mostrando una "importante reacción negativa" al tipo de planificación energética y a la relajación de las normativas de localización y evaluación de las grandes instalaciones renovables.

Asimismo, las empresas gestoras están exhibiendo una "fuerte resistencia" a que se produzcan cambios "radicales" en el modelo de economía circular. Por otro lado, el estuvio observa un "claro retroceso" en recomendaciones como compartir coches, impulsar la transición agroecológica hacia cultivos con menos impacto o desarrollar políticas que incentiven el consumo de productos con impacto ambiental, entre otras.

A su vez, el Observatorio de Sostenibilidad menciona que uno de los consejos --la convocatoria de un Pacto de Estado por el Clima-- se ha vuelto a lanzar en la actualidad, por lo que lo sitúa en recomendaciones sobre las que se han llevado a cabo "algunos avances puntuales".

El coordinador de programas y contenidos del Observatorio de Sostenibilidad y autor principal del informe, Carlos Alfonso, considera que "se deberían de haberse constituido un comité de seguimiento y evaluación de cada una de estas recomendaciones, así como la asignación de presupuestos para su cumplimiento".

Por su parte, el CEO de la organización, Fernando Prieto, considera "imprescindible" convocar una nueva asamblea ciudadana con representantes del conjunto de habitantes de España, con adecuada publicidad de debates y medidas propuestas "que no solo informen directamente al Parlamento sino que se transformen en políticas publicas con presupuestos y rendición de cuentas".

UNA NUEVA ASAMBLEA CIUDADANA PERMANENTE "EN UN PERIODO RAZONABLE"

En líneas generales, el Observatorio de Sostenibilidad pide volver a convocar una asamblea ciudadana permanente "en un periodo razonable" de tiempo que pueda integrarse con otras a escala europea. Además, incide en que los elegidos para participar en ella sean "representativos" de todos los españoles y no solo de "algunos grupos seleccionados".

Asimismo, aboga por la inclusión de variables sociales como pobreza energética, desigualdad, etc. en las discusiones de la asamblea y recalca la necesidad de dar publicidad a las discusiones y temas planteados. "Cada propuesta debe de ser medible e ir asociada a sistemas de medición de la sostenibilidad (...) y tiene que llevar asociado planes, proyectos y programas y recursos económicos", recalca.

Al margen de ello, la organización reclama que las recomendaciones que salgan de esta asamblea sean seguidas por parte del Parlamento y que el proceso se asocie a medidas legislativas y a la propuesta de Pacto de Estado contra el cambio climático. Además, pide extender, coordinar e impulsar las asambleas ciudadanas a escala municipal, provincial y autonómica y asegurarse de que tengan coherencia con las europeas.

Por último, señala como necesario que se rindan cuentas respecto a las recomendaciones y los objetivos alcanzados.