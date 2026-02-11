Son Nuestros Hijos critica que se quiera bloquear webs extranjeras de maternidad subrogada: "Es poner puertas al campo"

Archivo - El portavoz de la asociación 'Son Nuestros Hijos', Eduardo Chaperón. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Son Nuestros Hijos ha indicado que bloquear webs extranjeras de maternidad subrogada, tal y como ha pedido la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) al Ministerio de Igualdad, es "negar una realidad" y "poner puertas al campo".

"Es poner puertas al campo", ha valorado el portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos, Eduardo Chaperón, este martes, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha criticado que con esta medida se "ataca a las familias diversas". "No basta con señalarlas, quieren evitar que cada vez más familias recurran a este método de reproducción asistida", ha lamentado.

A su juicio, con esta decisión, España se aleja de las "democracias maduras" y se acerca a la "Italia de Meloni". En lugar de "sentarse a debatir" y a "regular con garantías", ha criticado que se quiere "negar una realidad e invisibilizarla".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "utilizar" a las familias que recurren a la gestación subrogada para "desviar el foco" cada vez que tiene "un problema".

Así se ha pronunciado después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha pedido al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de las web de 13 empresas establecidas en estados no pertenecientes a la Unión Europea que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".

En su escrito, recogido por Europa Press, el fiscal Manuel Campoy se dirige a la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a quien solicita la "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre gestación subrogada", así como la "suspensión de los servicios de acceso a Internet" para los intermediarios.

El escrito de la Fiscalía hace alusión a empresas que cuentan con clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia.