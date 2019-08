Son Nuestros Hijos, sobre investigar a agencias intermediarias de gestación subrogada: "No es más que una bomba de humo"

Publicado 13/08/2019 13:48:02 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Son Nuestros Hijos considera "una bomba de humo, en un mes agosto que parece que es preelectoral", que el Ministerio de Justicia haya solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias intermediarias de gestación subrogada que operan en España.

"Nos podría parecer mal si tuviese alguna consecuencia negativa de facto", ha afirmado en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, el tesorero de Son Nuestros Hijos, Eduardo Chaperón, que ha añadido que el Ministerio de Justicia puede instar a la Fiscalía a que investigue "cuantas cuestiones considere oportunas".

De este modo, Chaperón ha recordado que la legislación española sobre técnicas de reproducción asistida no recoge la prohibición de la gestación subrogada. "Lo que dice es que hay nulidad. Un acto nulo no es un acto prohibido. No hay sanción", ha manifestado el representante de Son Nuestros Hijos, al tiempo que ha destacado que "tampoco prohíbe la intermediación".

"En caso de que el Gobierno de verdad esté interesando en que se defiendan los derechos de las mujeres gestantes, como hacemos desde nuestra asociación, lo que le pedimos es que aborde con serenidad y con sosiego el debate de la gestación subrogada en lugar de crear estas falsas alarmas que no tienen ningún fondo y que lo único que pretenden es calentar la campaña electoral", ha asegurado.

Para Eduardo Chaperón, la iniciativa del Ministerio de Justicia, que dirige en funciones Dolores Delgado, "no tendría más consecuencia si no fuera porque en medio hay una serie de familias y menores que no deberían estar en este juego partidista".

Al ser preguntado por las declaraciones de Delgado, en las que afirma que "los contratos de vientres de alquiler que se están suscribiendo tienen condiciones inhumanas para las mujeres", el representante de Son Nuestros Hijos ha criticado que "el Ministerio está aceptando un término vulgar y dañino como es vientre de alquiler, que no recoge el ordenamiento jurídico" y ha agregado que "no es bueno que una institución que viene a representar a todos los españoles" utilice términos que, a su juicio, son "partidistas y vulgares".

"A mí me gustaría saber si la ministra va a ir a Canadá y le va a decir al primer ministro, Justin Trudeau, que su país está llevando a cabo unos contratos a las mujeres que las denigran o si se atreve a decírselo a Estados Unidos, Australia, Portugal, donde lo ha aprobado un tripartido de izquierdas, o a Reino Unido", ha subrayado.

De este modo, ha instado a Delgado abrir el debate de la gestación subrogada y a regularla en España "si cree que hay cosas que se deben mejorar". "¿Qué mejor forma de regular que hay una gestación subrogada ética y garantista que poniendo a las instituciones españolas a controlarlo?", ha apostillado.

Finalmente, Eduardo Chaperón ha dicho desconocer si hay mala praxis en algunas de las agencias intermediarias que operan en España, pero ha defendido que el hecho de que haya "un garbanzo negro" no significa que criminalizar o perseguir.