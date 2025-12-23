El sorteo de Navidad 2025 logra un 43,4% de share en La 1, seguido por una media de 1.740.000 espectadores

Archivo - Empleados de la administración situada en la Ronda de Sant Ramon, 102 celebran que han vendido parte del número 40.014 correspondiente al Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2024, a 22 de diciembre de 2024, en Sant - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo
MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 anotó este lunes un 43,4% de cuota de pantalla en La 1, con 1.740.000 seguidores de media y 6.762.000 espectadores únicos, lo que supone récord en contactos de Lotería de Navidad emitida en días laborables desde 2020.
Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que la retransmisión que da el pistoletazo de salida a su programación navideña logró récord en cuota desde el año 2018 y máximo histórico en RTVE.es.
Por su parte, el especial de 'La Hora de La 1' sobre la Lotería, conducido por Silvia Intxaurrondo, registró un 24,3% de share, 1.475.000 espectadores y más de 2 millones de contactos.