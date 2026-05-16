Suben las temperaturas este domingo con precipitaciones en la mitad oriental

Archivo - Personas abrigadas pasean por el Parque de María Luisa de Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se espera una subida generalizada de las temperaturas mínimas en España y precipitaciones en la mitad oriental, con posibilidad de tormentas en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la agencia destaca la formación de chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes, sin descartar granizo menudo, en el nordeste de Cataluña y en las sierras del este y sur peninsulares, y pone sobre aviso amarillo de lluvias o tormentas a esta región y a Aragón y Comunidad Valenciana por la tarde.

Además, prevé que las temperaturas mínimas subirán de forma generalizada en la península ibérica y en Baleares y que las heladas quedarán restringidas a zonas altas del Pirineo. Por su parte, las máximas subirán en el interior del tercio nordeste, mientras que no se esperan cambios en el resto del país, salvo algún descenso ligero en el Cantábrico y el oeste de Andalucía.

En la mayor parte de la península y Baleares predominarán las altas presiones, de acuerdo con la Aemet. De madrugada, un frente debilitado traerá cielos nubosos y precipitaciones, débiles en general, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico, mientras que por la tarde habrá abundante nubosidad en la península con chubascos dispersos en la mitad oriental y en montañas de la occidental.

Fuera del nordeste de Cataluña y de las sierras del este y sur peninsulares, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, con bancos de niebla matinales en el norte peninsular y el Estrecho -más probables en zonas de montaña- y nubosos con probables precipitaciones débiles o intervalos nubosos en las Canarias.

Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota en ascenso de 1.500-1.700 metros a los 1.800-2.000 metros y, en general en el país, el viento soplará de componente oeste -salvo en el levante, donde predominará el sudeste-.

Será flojo en el interior y más intenso en los litorales y se espera tramontana con posibles intervalos fuertes en el Ampurdán durante la madrugada. Finalmente, el alisio será moderado en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas, detalla la Aemet.

En cuanto al desglose de temperaturas por provincias, las mínimas serán los 4ºC que se registrarán en Pamplona, Soria y Teruel, mientras que las máximas se encontrarán en Sevilla (28ºC), así como Córdoba (27ºC), Badajoz, Huelva y Murcia (25ºC en los tres casos).