La subsecretaria del Sínodo de los Obispos: "No puede haber conversión sinodal en solitario"

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria del Sínodo de los Obispos, Nathalie Becquart, ha advertido de que "no puede haber conversión sinodal en solitario" y ha insistido en la necesidad de que las iglesias locales dialoguen entre ellas durante la fase de implementación.

"En mi misión he podido viajar mucho, y he visto la belleza de una Iglesia que es una, pero diversa en contextos, culturas y modos de vivir la fe. Cada Iglesia local tiene su camino, pero no debe caminar sola. Este documento subraya que no puede haber conversión sinodal en solitario", ha indicado Becquart al portal oficial del Vaticano 'Vatican News', tras la publicación este lunes del documento 'Pistas para la Fase de Implementación del Sínodo'.

Según ha explicado, este documento responde a preguntas concretas, apoya la implementación del Sínodo a nivel local y promueve el "intercambio de dones" entre Iglesias, "un concepto clave del Documento Final".

Becquart ha precisado que se ha previsto un marco de tres años, con pasos definidos, que culminará en octubre de 2028 con una Asamblea Eclesial en Roma para compartir frutos y evaluar el proceso.

"Este camino incluye asambleas en diócesis, a nivel nacional y continental. Sabemos que implementar la sinodalidad en todos los niveles llevará tiempo, pero lo importante es avanzar paso a paso. Este documento busca guiar a quienes necesitan orientación concreta", ha añadido.

Sobre la definición de 'sinodalidad', Becquart ha señalado que "es un modo de ser Iglesia que ayuda a ser más misioneros y participativos" y que "también implica ecumenismo, diálogo interreligioso, atención a los pobres y marginados, y una Iglesia abierta a todos para anunciar el Evangelio".

En cuanto a los responsables de implementar el documento final del Sínodo, la subsecretaria del Sínodo ha explicado que "el responsable principal es el obispo diocesano o eparquial, pero nadie puede hacerlo solo".

"Todos los bautizados están llamados a ser protagonistas. En sus parroquias, movimientos, comunidades. También deben implicarse escuelas, universidades católicas, ministerios juveniles, Cáritas, comunidades religiosas", ha subrayado.

Sobre el Papa León XIV, Becquart ha destacado que "tiene un estilo muy similar al del Papa Francisco: escucha, espiritualidad profunda, cercanía con el pueblo" y que "ejercita el ministerio petrino de forma sinodal".

"Cuando falleció el Papa Francisco, fue conmovedor ver la cantidad y diversidad de personas que vinieron a despedirlo: pobres, niños, personas con discapacidad, líderes religiosos. Lo mismo ocurrió en la elección del Papa León: la gente sintió esa conexión inmediata", ha recordado.