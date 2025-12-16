Las subvenciones medioambientales alcanzaron los 6.026 millones de euros en 2025, un 20,1% más que el año anterior

Archivo - Campo de trigo, a 17 de junio de 2024, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

Las subvenciones medioambientales y otras transferencias similares recibidas por las unidades residentes de la economía fueron 6.026 millones de euros, un 20,1% más que en el año anterior. De ellas, 3.580 millones fueron otorgadas por las Administraciones Públicas españolas y 2.446 por el Resto del mundo.

Estas son algunas conclusiones de las Cuentas Medioambientales publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ellas, el organismo estatal explica que, en total, las 'Subvenciones a la producción' representaron el 50,4% de las subvenciones ambientales recibidas, un 0,8% más que en 2024. En este aspecto, el ámbito 'Energía' --es decir, aquel donde se encuadran las subvenciones a la energía renovable y al ahorro y eficiencia energética-- representó el 73,1% del total de subvenciones recibidas por las unidades residentes y tuvo una tasa interanual del 16%.

De acuerto con el INE, este ámbito tuvo una mayor aportación a la tasa de crecimiento global en 2024, con 15,232 puntos. En segundo lugar, las subvenciones y transferencias para 'Suelos, aguas superficiales y subterráneas, biodiversidad y bosques representaron un 11,3% del total', con una tasa de crecimiento del 17,2%.

Al margen de ello, detalla que las subvenciones ambientales concedidas por el sector 'Administraciones Públicas' alcanzaron los 3.593,3 millones de euros en 2024 y las recibidas por este, 2.294,8 millones de euros, un 60,3% más que en el año anterior. Además, especifica que el sector 'Sociedades' recibió 3.635,2 millones de euros en subvenciones ambientales, un 4% más que en 2024. En total, esto supuso el 60,3% de las subvenciones ambientales otorgadas en 2024.

Dentro de este sector, las actividades que recibieron más subvenciones ambientales concedidas por las 'Administraciones Públicas' fueron 'Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado', con 2.862 millones de euros; 'Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación', con 316 millones, y 'Otras actividades', con 306 millones.