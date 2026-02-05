Sumar pide que el Gobierno abandone 'X' tras los ataques de Elon Musk a Sánchez y forzará una votación en el Congreso

Archivo - La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (D), y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (I), participan en una jornada parlamentaria sobre el sector bancario, en el Congreso de los Diputados, a 5 de junio de 2025, en Madrid - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno y a todos los entes dependientes de la administración central que salgan de 'X', tras los ataques jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por parte de su dueño de esta red social, el empresario Elon Musk.

El magnate norteamericano atacó al presidente a través de un mensaje en 'X' donde le acusaba de ser un "tirano" y un "traidor" con España por prohibir las redes sociales a menores de 16, algo que también le recriminó el fundador de Telegram, Pável Dúrov. Musk ya había cargado previamente contra Sánchez por la regularización extraordinaria de migrantes por decreto, que los socialistas pactaron con Podemos.

Hace un año, en protesta por el discurso y los gestos de Musk apoyando al presidente estadounidense Donald Trump, dirigentes de Sumar como la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego abandonaron la red social 'X' para pasarse a 'Bluesky'. Sólo se mantuvo la titular de Sanidad, Mónica García,

Sin embargo, y pese a este último choque con los tecnomagnates por la prohibición de redes para menores de 16 años, Sánchez y los ministerios de su Ejecutivo piensan seguir manteniendo sus cuentas en las redes sociales X y Telegram, según destacaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Sumar, en cambio, apuesta por un abandono total y quiere que el Parlamento se pronuncie sobre esta cuestión. Por ello, ha registrado una iniciativa que insta al Gobierno, mediante a la Secretaría de Estado de Comunicación, a que prescinda de sus perfiles oficiales en la red social 'X'. Y no solo en el caso de ministerios sino también en el caso de empresas públicas y agencias gubernamentales.

OTRAS REDES MÁS TRANSPARENTES Y DEMOCRÁTICAS

La proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que hay alternativas "reales y viables" para que el Gobierno despliegue su comunicación en redes, como son las plataformas 'Bluesky' o 'Mastodon'.

"La comunicación institucional no puede depender de una red cerrada, controlada de manera opaca por un único actor privado con una agenda ideológica propia", alerta Sumar para defender que es necesario ir a un ecosistema en redes "más transparentes, con mayor control comunitario, menor dependencia de un propietario único y mejor adecuación a los principios democráticos".

"Resulta incompatible con el interés general que el Gobierno y las instituciones dependientes de la Secretaría de Estado de Comunicación continúen utilizando X como canal oficial, contribuyendo a legitimar con una presencia institucional una plataforma que promueve activamente la polarización, la desinformación, el discurso de odio y que incumple gravemente los deberes de protección de la infancia y de la seguridad digital", advierte el texto del grupo plurinacional.

Sumar relata que desde que la antigua 'Twitter' pasó a manos de Elon Musk, la red social ha entrado en una clara vocación de "confrontación política contra responsables públicos que no se alinean con sus intereses".