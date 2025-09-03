Sumar planteará un Pacto contra el Cambio Climático "mucho más ambicioso" que ocupe a todas las políticas públicas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (4i), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (4d) - A. Pérez Meca - Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, han asegurado este miércoles que Sumar planteará una propuesta para que el pacto de Estado contra el cambio climático sea "mucho más ambicioso".

Así lo han puesto de manifiesto tras reunirse en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social con representantes de las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF, SEO Bird Life y con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales para analizar la situación tras la reciente oleada de incendios.

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros la hoja de ruta del pacto de Estado contra la emergencia climática que incluye diez compromisos de todas las administraciones.

"Los socialistas ya saben que nosotros vamos a plantear una petición o una propuesta para que ese pacto de Estado climático sea mucho más ambicioso y ocupe el conjunto de las políticas públicas", ha indicado Urtasun en rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, Díaz ha avanzado que se han comprometido con las organizaciones con las que han mantenido este miércoles el encuentro para seguir manteniendo reuniones para "fraguar de manera real" el pacto.

Además, ha admitido que España está viviendo "momentos muy difíciles" por el impacto climático y ha recalcado que la emergencia climática es "una realidad". "La estamos viendo en las danas, la estamos viendo en un montón de fenómenos adversos de la naturaleza que están haciendo que de manera rápida tengamos que cambiar las legislaciones, tengamos que prever un montón de elementos como hemos hecho ya en la dana y estamos haciendo ahora en este momento", ha argumentado.

Igualmente, Díaz ha subrayado que "la emergencia climática no es ni de derechas ni de izquierdas", sino que "es un debate de país que tiene que ver con el pasado o con el futuro".

En esta línea, ha indicado que en la lucha contra los incendios de este verano "todos los vecinos y las vecinas" estaban "dándose la mano". "Y esto es lo que quiere, creo, la ciudadanía en nuestro país", ha asegurado respecto a la preocupación ciudadana sobre la emergencia climática y ha añadido que "tiene que materializarse ahora en la vida política".

DÍAZ: "LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS NO PUEDE ESTAR EN MANOS PRIVADAS"

También ha recalcado que la prevención de incendios no puede estar "en manos privadas". "No se puede permitir que esto suceda, porque corremos riesgos añadidos a esta realidad", ha afirmado.

Por su parte, Urtasun ha indicado que el Pacto es una "oportunidad" y ha añadido que los puntos presentados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "el punto de partida". Si bien, ha agregado que tiene que ser "coherente" con el conjunto de políticas.

Aunque ha indicado que comparten "plenamente" los puntos presentados por Sánchez, Urtasun ha explicado que están "muy centrados en las cuestiones de la adaptación al cambio climático" y que hay "pocas cuestiones" centradas en la capacidad de ir acelerando la transición ecológica para reducir las emisiones que se producen en España.

"Tenemos que hablar de agricultura, tenemos que hablar de infraestructuras, tenemos que hablar de transportes, tenemos que hablar de energía. El Pacto de Estado Climático, si queremos realmente que esté a la altura y que responda también a las expectativas de la sociedad civil y de la sociedad española, tiene que evidentemente ser coherente en el conjunto de políticas que desarrolle el gobierno", ha destacado el ministro.