Sumar rechaza la ley de Vox para prohibir el burka: "Lo que hace con esto es buscar un marco de odio, ya está"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, llega a una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha rechazado la proposición de ley que Vox lleva este martes al Congreso para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos. "Lo que hace con esto es buscar un marco de odio, ya está. Es lo que hace", ha afirmado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz de Sumar ha confirmado el voto en contra de su formación porque Vox, "ni como grupo parlamentario ni como organización política, ni siquiera como diputados y diputadas individuales", les "puede decir que hace nada por proteger a las mujeres, de ninguna manera".

Asimismo, Martínez Barbero ha señalado que las medidas que plantea VOX en esta norma relativas a elementos de otras religiones y que "para las mujeres buenos no son" tienen que ver con "multar a esas mujeres o echarlas de España".

"Esto es un marco que está alejado de todo lo que entiende mi grupo parlamentario y mi espacio en el que podemos encontrarnos. Votaremos que no", ha subrayado, para después criticar que el PP "entra en el marco que le pone Vox ahí delante, en vez de preocuparse por lo que realmente debería estar preocupado, que es por la ciudadanía de este país".

En este sentido, la portavoz de Sumar ha arremetido contra la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, quien ha asegurado que el "feminismo real" que defiende, "jamás puede ser un escollo" con Vox.

"¿Compartir su feminismo con Vox? ¿En serio? Una persona que está en política pienso que les ha escuchado hablar alguna vez sobre la violencia contra las mujeres. Básicamente negarla, que es lo que hacen. Son negacionistas de la violencia, son machistas recalcitrantes. Lo demuestran cada día en cualquier espacio público y privado. Y el PP ahora se suma al feminismo de VOX. Qué fantasía, ¿no? Y también votan con ellos todo lo que se presenta en el Congreso", ha manifestado.

Por parte de Compromís, Alberto Ibáñez Mezquita ha afirmado que le "preocupa profundamente" el señalamiento hacia las mujeres y "el que, como dijo el Tribunal Supremo, medidas tomadas desde los despachos y los parlamentos lo que supongan sea una manera de encarcelar más todavía a las mujeres que están obligadas a llevar el burka".

"Yo creo que, en este momento, la lucha contra el machismo, independientemente de la opresión, venga de donde venga es la prioridad y creo que en esto Vox lo que está intentando es infundar miedo", ha subrayado Ibáñez Mezquita, que cree que "nadie" comparte la propuesta de VOX sobre el burka.

"RACISMO DISFRAZADO DE FEMINISMO"

En la misma línea, la también diputada de Sumar Tesh Sidi (Más Madrid) ha calificado la propuesta de Vox de "racismo disfrazado de feminismo". "Es decirle a las mujeres una y otra vez, y la historia se repite, lo que tienen que llevar. En un país donde hay garantís y donde hay derecho, estamos prohibiendo a una mujer cómo ir vestida", ha criticado.

"En decirnos a las mujeres qué es lo que tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Porque si entramos en el hiyab entrarían las monjas, entraría el último disco de Rosalía, entrarían tanta gente en ese debate. En mi casa hay cuatro mujeres velada y yo soy más atea que las piedras y convivo perfectamente", ha asegurado.

En un país de Estado de Derecho con libertad de elección, la diputada de Más Madrid considera que lo que hace la propuesta de Vox es "recluir a esas mujeres a no salir de su casa". "Te puedo asegurar que el debate ahora de Vox es el burka, pero pasado mañana va a ser el velo", ha alertado.

Sidi también ha cargado contra el Partido Popular por ir "de la mano de la extra derecha" al apoyar la ley de Vox, una norma, a su juicio, "de racismo". "El mismo Partido Popular que no tiene ninguna respuesta ni ninguna garantía para una víctima como es la concejala del Partido Popular en Móstoles", ha añadido.

Asimismo, la diputada de Sumar Aina Vidal ha dejado claro que "cualquier tipo de herramienta de sometimiento de la mujer" no cuenta con su aprobación. "A Vox le importa un pimiento lo que hay debajo del burka", ha afirmado.

"Es una medida absolutamente islamófoba y absolutamente hipócrita. ¿Creen que Vox va a pararse simplemente por el color de piel o por la religión? ¿Creen que sólo van a ir a por las mujeres, en este caso, musulmanas? ¿O creen que en algún momento, si tuvieran la posibilidad, pues, por ejemplo, les daría por prohibir la vestimenta que se luce en el Orgullo? ¿O a lo mejor les da, pues, por ejemplo, que nuestras faldas son demasiado cortas?", se ha preguntado Vidal.