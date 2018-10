Tejerina mantiene que ella trabajará "especialmente" el 8M aunque apoya las palabras de Rajoy sobre la 'huelga japonesa'

Publicado 06/03/2018 18:28:00 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reiterado este martes que ella trabajará "especialmente" el 8 de marzo en lugar de participar en la huelga feminista convocada para esa jornada, aunque ha apoyado las palabras previas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien no se reconoce en la defensa de hacer 'huelga a la japonesa'.

Preguntada por su invitación a las mujeres a trabajar de más en esa jornada, Tejerina ha matizado que esas nunca fueron sus palabras, pues cuando se refirió a este asunto el pasado 21 de febrero lo hizo a título personal, expresando únicamente lo que ella haría en la jornada del 8 de marzo.

"Si van a la literalidad de mis palabras, verán que dije 'yo', 'yo haré esto el día 8'. A mi me faltan días en la semana y horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer y yo lo que dije es el día 8 trabajaré especialmente", ha asegurado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

Sobre la afirmación de Mariano Rajoy --"No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha dicho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco"--, Tejerina ha zanjado: "Todo lo que haga el presidente del Gobierno me parece extraordinariamente".

Para la ministra "a las mujeres hay que darles oportunidades y lo que hay que hacer cuando hay desigualdades es luchar". "A esto es a lo que se dedica el Gobierno, a crear oportunidades y a reducir las diferencias que hay y por eso hoy en España trabajan ocho millones y medio de mujeres, más que nunca, y por eso la brecha salarial se va a reducir", ha afirmado.

También el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido interpelado por esta cuestión. Preguntado por su opinión, ha dicho que no puede ser otra que la de Rajoy. "(Mi opinión) es la del presidente del Gobierno, qué va a decir un portavoz", ha ironizado.