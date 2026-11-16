Telecinco y Cuatro emitirán en simultáneo el cara a cara y el debate a cuatro con una programación especial

Archivo - Cartel de Mediaset España en la Sede de Telecinco, en Madrid (España) a 5 de marzo de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telecinco y Cuatro emitirán íntegramente, en directo y de forma simultánea el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves 19 de noviembre y el debate a cuatro del día 26, ambos organizados por la Academia de Televisión, con una programación especial en las dos cadenas de Mediaset España.

Según ha informado este lunes Mediaset España, la cobertura de este jueves arrancará en Telecinco a las 21.00 horas con una edición monográfica de 'Informativos Telecinco', con Carlos Franganillo al frente. El espacio repasará la actualidad política y la campaña electoral y abordará las claves del encuentro entre Sánchez y Feijóo.

A las 22.00 horas, Telecinco conectará con el debate de la Academia de la Televisión para ofrecerlo íntegramente y en directo. Una vez concluido, a las 00.00 horas, dará paso a una conexión en directo con la casa de 'GH VIP'.

Respecto a Cuatro, la programación comenzará a las 20.00 horas con un especial de 'Noticias Cuatro 2', presentado por Diego Losada y Mónica Sanz. A continuación, a las 21.00 horas, Iker Jiménez y Carmen Porter se pondrán al frente de 'Horizonte. Cara a cara', acompañados por los colaboradores del programa.

La cadena emitirá el encuentro electoral a partir de las 22.00 horas y, tras su finalización, retomará la emisión de 'Horizonte', prevista para las 00.00 horas.

Telecinco y Cuatro repetirán este esquema de programación el jueves 26 de noviembre con motivo del debate entre los cuatro candidatos, que ambas cadenas ofrecerán en directo y de forma simultánea a las 22.00 horas.

La cita contará con especiales previos de 'Informativos Telecinco', con Carlos Franganillo, y de 'Horizonte', con Iker Jiménez y Carmen Porter. Una vez finalizado el debate, ambas cadenas reanudarán su programación.