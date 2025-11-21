La televisión en abierto es el servicio audiovisual que más consumen los españoles, según la CNMC

Archivo - Consumo televisivo en los hogares durante la pandemia de coronavirus. Mando, TV, televisión. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La televisión en abierto es el servicio audiovisual que más consumen los españoles, según los resultados del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), corresondiente al segundo trimestre de 2025.

La investigación, publicada este viernes Día Mundial de la Televisión, muestra que los españoles eligen la televisión en abierto tanto los días laborables, con dos horas de media de consumo al día, como los fines de semana y festivos, con hasta 2,4 horas de media diarias.

En relación con los servicios de vídeo bajo demanda, el estudio los sitúa como los segundos más vistos por los españoles, seguidos de las plataformas de intercambio de vídeo y los canales de la televisión de pago, que consiguieron cifras casi iguales entre ellos.

El consumo diario varía en función de la edad. Durante los días laborables, los mayores de 65 años pasan un promedio de 3,3 horas diarias viendo la televisión en abierto, su servicio más consumido.

En cambio, los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan más tiempo en plataformas de intercambio de vídeos (1,5 horas diarias), al igual que la franja de 10 a 15 años (1 hora al día). Por su parte, los adultos entre 25 y 34 años ven 1,3 horas diarias la televisión en abierto y los servicios de vídeo bajo demanda, mientras que el contenido más consumido por aquellos que están entre los 35 y los 64 años fue la TDT.

Respecto al consumo audiovisual de los españoles a través de plataformas online de pago, como Netflix o Prime Video, el 63,1% de los hogares con acceso a Internet utiliza este tipo de servicios. El 60,1% de los hogares que ve estos contenidos online de pago asegura contratar el servicio directamente con la plataforma y el 14% utiliza claves de un familiar o amigo.

Además, el 41,9% con este tipo de plataformas afirma que estos contenidos están incluidos en el paquete de servicios de su proveedor de Internet. El 34,6% de los hogares utiliza solo una plataforma, mientras que el 26,1% usa dos y el 18,8%, tres. Uno de cada cinco ve contenidos audiovisuales en 4 o más plataformas online de pago.

Sobre las plataformas que más usan los hogares españoles, Netflix es la favorita con el 44,6%, seguida de Prime Video (19,7%), Movistar Plus+ (17,8%), Disney+ y HBO Max, con un 6% y un 5,3%, respectivamente.

La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2025 e incluyó a 5.176 hogares y 8.709 individuos, según ha detallado la CNMC.