Televisiones y radios se vuelcan el domingo con las elecciones en Castilla y León, con información, directos y análisis

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La programación de las televisiones, radios y páginas webs de los distintos medios de comunicación españoles se volcarán este domingo 15 de marzo en la cobertura de las elecciones autonómicas en Castilla y León, con especiales informativos, conexiones en directo con los centros electorales y sedes de los partidos, y análisis de la jornada electoral.

De este modo, RTVE ha informado de que el Canal 24 horas ofrecerá información continua en directo desde las 8.00 horas, con la votación de los candidatos ylos detalles de lo que suceda el domingo en Castilla y León.

Desde la plaza Mayor de Valladolid, Lluís Guilera conducirá un avance informativo a las 9.00 horas por La 1 y el Canal 24 horas, con la apertura de los colegios electorales; y otro a las 13.55 horas por La 1, con el dato oficial de participación. A las 14.15 horas, por La 1, está prevista la desconexión territorial para profundizar en 'Noticias Castilla y León'.

También desde Valladolid, las dos ediciones del Telediario Fin de Semana emitirán un amplio bloque informativo dedicado a las elecciones. A las 19.45 horas arrancará en La 1 y el Canal 24 horas el Especial Elecciones 'Castilla y León decide', que conectará con todas las sedes de los partidos y puntos de interés. Pepa Bueno conducirá la tertulia con el análisis electoral desde el Museo Patio Herreriano de Valladolid y Alejandra Herranz ofrecerá todos los datos de la jornada desde el Estudio 5 de Prado del Rey.

Por su parte, la cobertura de Antena 3 Noticias estará coordinada por Belén García junto al equipo habitual de fin de semana. Así, Matías Prats y Mónica Carrillo iniciarán la jornada con dos boletines matinales (a las 11.00 horas y a las 13.00 horas) que aportarán la información durante el desarrollo de las elecciones.

Según ha avanzado Atresmedia, las dos ediciones de Antena 3 Noticias Fin de Semana mantendrán el seguimiento de los comicios a través de los equipos destacados en la comunidad, con conexiones en directo desde las sedes de las formaciones políticas y colegios electorales.

A las 21.45 horas, Antena 3 arrancará un especial con analistas como Pilar Velasco o Carmen Morodo y que se prolongará hasta las 22.30 horas. En torno a la medianoche, un nuevo boletín informativo con los resultados definitivos y las reacciones de las principales formaciones políticas. El seguimiento también estará disponible en atresplayer y Antena 3 Internacional.

Además de las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Castilla y León), la cadena emitirá a partir de las 21.00 horas el especial 'ARV Objetivo: Elecciones Castilla y León', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras, con Ana Pastor.

El especial de laSexta se emitirá una vez cerradas las urnas y analizará el recuento y los resultados que arrojen con analistas como Lluís Orriols, Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Ainhoa Martínez, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos. El programa contará con los periodistas de laSexta Noticias Rodrigo Blázquez y María Llapart, especializados en información política.

En el caso de Mediaset España, el director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, conducirá el domingo una edición especial de 'Informativos Telecinco 21.00h' con la última hora de las elecciones en Castilla y León, acompañado en plató por Carmen Corazzini.

El programa de Telecinco informará sobre el desarrollo del escrutinio y las primeras reacciones, dando paso a conexiones en directo con los equipos desplazados a los principales puntos de interés de la jornada. Sobre las 23.00 horas, Franganillo ofrecerá un avance para informar sobre el resultado.

Durante toda la jornada, tanto Informativos Telecinco como Noticias Cuatro prestarán especial atención al desarrollo de las elecciones con presencia en colegios electorales, información sobre la afluencia de votantes e imágenes de los principales líderes políticos en su cita con las urnas.

COBERTURA EN ANTENA

Este domingo COPE se desplaza a Valladolid con Jorge Bustos al frente de un amplio equipo en un especial electoral que arranca a las 20.00 horas. Junto a Bustos, Pilar García de la Granja ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio y el politólogo Pedro Villanueva aportará las claves políticas de la jornada.

El análisis en COPE correrá a cargo de Ángel Expósito, Alejandro Requeijo, Antonio San José, Paloma Esteban y Ana Martín. La programación especial se podrá seguir en antena, en COPE.es, en la app, en streaming de vídeo a través de Youtube y en las redes sociales, donde la cadena compartirá contenidos exclusivos. La recta final del programa se retransmitirá también en TRECE.

En Onda Cero, Carlos Alsina conducirá el programa especial 'Elecciones Castilla y León 2026' desde las 20.00 horas, con información del cierre de los colegios electorales, el escrutinio de los votos y el avance de resultados. Además, Onda Cero cubrirá lo que ocurra en las sedes de los ocho principales partidos.

Carlos Alsina contará con Rafa Latorre, director de 'La brújula'; Julián Cabrera, director de los Servicios Informativos de Onda Cero; y los periodistas Rubén Amón, Marta García Aller, Ignacio Varela, Ainhoa Martínez y José Peláez.

Igualmente, los Servicios Informativos centrales de Onda Cero y la redacción en Castilla y León actualizarán los datos en los diferentes espacios informativos de la cadena; a las 7.00 y a las 14.00 horas, el equipo de 'Noticias fin de semana', con Juan Diego Guerrero al frente, ofrecerá avances informativos y la web ondacero.es una cobertura especial.

A las 14.00 horas comenzará en la Cadena SER una edición especial de 'Hora 14' desde Valladolid, donde Aida Bao informará sobre el inicio de las votaciones y el primer dato de participación. Desde las 20.30 horas, Àngels Barceló y José Luis Sastre conducirán un programa especial, también desde Valladolid, con la última hora del recuento, las reacciones de los partidos y la intervención de diversos colaboradores. La cobertura se podrá seguir tanto en antena como en la web y la aplicación móvil, además de en el canal de YouTube.

Radio Nacional de España ofrecerá información en todos los boletines de la jornada del domingo. Además, alas 19.45 horas arrancará en RNE y Radio 5 Todo Noticias un especial informativo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio conducido por Juan Ramón Lucas y Lara Hermoso.