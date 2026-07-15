Las temperaturas alcanzarán valores "muy elevados" la próxima semana con "peligro importante" en las horas centrales

Mujer abanicandose en Zaragoza - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas alcanzarán valores "muy elevados" al comienzo de la próxima semana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera un nivel de peligro "importante" durante las horas centrales.

La AEMET ha señalado que el patrón de bloque, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo del próximo fin de semana, con la extensión de la dorsal sobre la Península y el establecimiento de una dana al oeste, lo que permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares.

En combinación con la elevada insolación y la subsidencia, darán lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas durante el fin de semana, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en el interior del tercio suroriental peninsular y Baleares.

Así, se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas.

El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña.

Existe una alta incertidumbre en la intensidad, extensión y duración del fenómeno debido a la compleja interacción de varios elementos: la evolución de la dana, la intensidad de la dorsal y la entrada de masas más frías desde el norte.

A partir del sábado 18 de julio se espera que las temperaturas comiencen a ascender, con valores que serán ya muy elevados en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se espera alcanzar de nuevo los 40 grados.

El domingo continuará el ascenso, y es probable que se puedan alcanzar también los 40 grados en puntos de Castilla-La Mancha, valle del Tajo e interior de Mallorca.

A partir del lunes 20, en un escenario de creciente incertidumbre, es probable que las temperaturas desciendan ligeramente en el tercio sur y continúen en ascenso en el resto, ascensos que continuarían en los siguientes días.

Es probable que el punto álgido del episodio se alcance entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se podrían alcanzar los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular e interior de Mallorca, incluso los 42-44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha, así como los 39 grados en el valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Existe una amplia incertidumbre en la evolución posterior del episodio. Para la AEMET, el escenario más probable en estos momentos es un descenso progresivo de las temperaturas a partir del jueves 23, excepto en el tercio sur, donde las temperaturas continuarían siendo muy elevadas algunos días más.

Sin embargo, existen escenarios alternativos donde el episodio podría extenderse, e incluso intensificarse, hasta el viernes 24. En cualquier caso, las temperaturas permanecerían en valores de peligro importante en numerosas zonas hasta el fin de semana.