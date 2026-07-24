Las temperaturas bajarán este viernes y sábado, hasta 8ºC en noroeste, y el domingo subirán de nuevo los termómetros

Termómetro callejero - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, aunque continúa el calor intenso en el extremo oriental peninsular, bajarán las temperaturas en el resto del país así como el sábado, un descenso que será de hasta 8ºC en el noroeste y que vendrá acompañado de tormentas en el norte, aunque a partir del domingo se iniciará un nuevo repunte de los termómetros, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

El portavoz ha puntualizado que este jueves se registraron temperaturas muy altas en buena parte de la Península y Baleares. Alrededor de 80 estaciones alcanzaron o superaron los 40ºC y seis de ellas superaron los 44ºC, destacando Cieza, en la región de Murcia, con 44,7 grados.

Este viernes será una jornada muy calurosa aún en zonas del este peninsular y de Baleares. En el resto, sin embargo, habrá un acusado descenso térmico que el sábado se extenderá a buena parte del país, de forma que, excepto en el área mediterránea, las temperaturas estarán durante el último fin de semana de julio por debajo del promedio normal de la época del año, algo que hacía más de dos meses que no sucedía lo que el portavoz ha calificado de "algo excepcional".

El sábado, además, el paso de un frente dejará lluvias y chubascos en el norte peninsular, donde podrían ser localmente fuertes. A partir del domingo, se iniciará un nuevo ascenso térmico que continuará en los días siguientes y durante buena parte de la próxima semana cuando el calor volverá a ser muy intenso en la mayor parte del país.

Así, este viernes todavía hará mucho calor en el este peninsular y Baleares, con máximas que superarán los 40 o 42ºC e incluso los 44ºC en puntos del interior de la provincia de Almería. En el resto habrá un descenso acusado de las máximas de hasta 6 a 8ºC en el noroeste. En estas zonas, aumentará la inestabilidad, con chubascos y tormentas fuertes en Galicia, Asturias, Aragón y Comunidad Valenciana que podrán llevar granizo y rachas muy fuertes de viento.

El sábado continuarán bajando las temperaturas notablemente en la mayor parte del país, salvo en la costa mediterránea donde subirán. Por ejemplo, en el extremo oriental peninsular, Baleares y sur de Andalucía se superarán los 35ºC, pero en el resto "como mucho" se llegará a 30 ó 32ºC en zonas del centro y del sur, por lo que será "una jornada con temperaturas máximas bajas para la época".

Además, la inestabilidad será mayor que en días previos y en el norte habrá cielos nubosos con chubascos acompañados de tormenta que en el tercio norte podrán ser fuertes y con granizo e incluso muy fuertes en el Cantábrico oriental. En el resto, estará en general poco nuboso.

El domingo el tiempo será más estable y los cielos estarán despejados en general, con precipitaciones únicamente en el Cantábrico por la tarde y tormentas que podrán ser localmente fuertes en Cataluña, también por la tarde, que podrían formarse en otros puntos del este peninsular y de Baleares. Bajarán las temperaturas en el área mediterránea y en Baleares hasta valores normales después del calor intenso de días previos.

En el resto del país, sin embargo, se iniciará un ascenso de las temperaturas que continuará en los días siguientes. Se superarán los 32ºC en el nordeste peninsular y en la zona centro y los 34 a 36ºC en Extremadura, Andalucía y Región de Murcia.

De cara a la próxima semana, comenzará con tiempo estable y las temperaturas sufrirán un ascenso generalizado, más acusado en el norte peninsular. El lunes se superarán los 34 ó 36ºC en buena parte del nordeste, centro y sur de la Península y los 38 a 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

La AEMET apunta que, si se cumplen los pronósticos, el martes y miércoles ya se podrían superar los 36 a 38ºC de forma generalizada en el norte, salvo en el Cantábrico, y los 38 a 40ºC en el centro y sur. Las noches serían también muy cálidas y no se bajaría de 22 a 24ºC en amplias zonas, sobre todo del este y sur de la Península.

Las precipitaciones serán en general escasas, más allá de alguna lluvia débil en el Cantábrico y posibles tormentas aisladas en el este peninsular.

JULIO SE DESPIDE CON CALOR

"Así pues, después de una tregua en el calor durante el fin de semana, podría volver con intensidad este calor en el tramo final de julio con un incremento, además también, del peligro de incendios después de una bajada en los niveles de peligro durante el fin de semana", ha puntualizado el portavoz de la AEMET.

En Canarias, en los próximos días soplarán los vientos alisios con intensidad en las zonas expuestas. Los cielos estarán en general poco nubosos con algunas nubes en el norte de las islas más montañosas, sin descartar lloviznas por allí, y las temperaturas este viernes serán cálidas, se superarán los 34ºC en el sur de Gran Canaria, pero se irán normalizando en los días siguientes, aunque a mediados de la próxima semana podría volver el calor.