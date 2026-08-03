Las temperaturas caen este lunes 5ºC con respecto al domingo, aunque rondarán los 40ºC, con tormentas en norte y este

Archivo - Barcas en el estanque del Parque de El Retiro, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días serán calurosos aunque en un principio no se alcanzarán valores tan altos como la semana pasada, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Así, este lunes se espera un descenso generalizado de las temperaturas máximas, que podrá ser en general de entre 4 y 5ºC menos con respecto a las del día anterior, aunque rondarán los 40ºC.

Por zonas, continuarán las altas temperaturas en el área mediterránea y Baleares, con sensación de bochorno. Otro aspecto destacado de esta semana es que habrá una mayor inestabilidad atmosférica, con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta, que podrán ser fuertes y con granizo en zonas del norte y este de la Península.

En Canarias también persistirán las altas temperaturas durante buena parte de la semana, con además vientos aliseos intensos. De cara al final de la semana, es posible que vuelvan a subir las temperaturas de forma generalizada en la Península.

Por días, el portavoz ha advertido de que el peligro de incendios va a continuar muy alto o extremo en buena parte de la Península en zonas del sureste y de Baleares. Además, va a seguir haciendo bastante calor y se superarán los 38 a 40ºC.

Por otro lado, la llegada de un frente dejará lluvias en Galicia y zonas próximas. En concreto, se registrarán chubascos y tormentas por la tarde en el nordeste peninsular, que serán localmente fuertes en el Bajo Ebro y provincia de Lleida y podrían serlo en otros puntos de Cataluña y Aragón. En lo que respecta a Canarias, habrá calor intenso, con calima y máximas que podrían superar los 40ºC en Gran Canaria. Asimismo, allí el viento alisio soplará con rachas muy fuertes en las zonas expuestas.

El martes amanecerá con mínimas más bajas en el interior peninsular, mientras que en el litoral mediterráneo será una madrugada cálida. De hecho, en algunos puntos podría darse una noche tórrida. Por el día, el portavoz de AEMET ha explicado las que máximas se recuperarán en general, sobre todo en el interior oriental, y se sobrepasarán los 35ºC en la depresión del Ebro, sureste de la península, Valle del Guadalquivir y Mallorca.

De nuevo se darán chubascos con tormentas, que volverán a ser localmente fuertes y con granizo en el nordeste de la Península, sobre todo en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. En esta jornada, hará calor en Canarias, con mínimas que en Gran Canarias podrían no bajar de 30ºC en algunos puntos. Por otro lado, las máximas superarán los 34 a 36ºC en amplias zonas e incluso los 40ºC en Gran Canarias. A su vez, en el archipiélago soplarán un día más los vientos alisios con intensidad.

Del Campo ha indicado que el miércoles continuarán ascendiendo las temperaturas en la Península hasta sobrepasar los 36ºC en zonas del este, centro y sur del territorio, al igual que en Mallorca. Aunque el tiempo será más estable que en días previos, podrán formarse tormentas en el nordeste, que serán localmente fuertes en los entornos de Pirineos y Sistema Ibérico, y que podrían ir acompañadas de granizo.

Mientras tanto, en Canarias, los vientos alisios podrían alcanzar rachas muy fuertes y las mínimas en Gran Canaria podrían no bajar de 30ºC, mientras que las máximas en esta isla superarían los 40ºC. Con este calor, también con ese viento tan intenso, el peligro de incendios será muy alto o extremo en las islas más montañosas.

A partir del jueves, el portavoz de AEMET ha avisado de que aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Con la información disponible actualmente, ha apuntado a que podrían llegar vientos del norte al norte peninsular. Allí bajarían las temperaturas de forma clara. Además, se producirían lluvias persistentes en el Cantábrico y Pirineos precipitaciones que localmente podrían ser fuertes y con tormenta.

Por esta parte, ha añadido que estas tormentas se formarían un día más en el nordeste, Pirineo, Sistema Ibérico y zonas próximas. Las temperaturas en el norte serán frescas para la época y ciudades como Coruña, Oviedo, Burgos, Bilbao, Vitorio o Pamplona quedarán por debajo de los 25ºC.

Sin embargo, los termómetros subirán en el suroeste y se sobrepasarán los 36ºC en esa zona y en buena parte del centro y sur peninsulares. De hecho, se llegarán a los 38 a 40ºC en el Valle del Guadalquivir. En Canarias también bajarán los valores térmicos, pero se seguirán superando los 32 a 34ºC en amplias zonas. Asimismo, soplará el viento alisio con fuerza una jornada más.

LAS TORMENTAS QUEDARÁN ACOTADAS EL VIERNES A PIRINEOS Y CATALUÑA

De cara al viernes, Del Campo ha señalado que podrían recuperarse las temperaturas en el norte de la Península. En este sentido, algunos modelos se decantan por una subida que durante el fin de semana se extendería al resto del territorio, mientras que otros apuntan por la posibilidad de que las temperaturas no experimenten grandes cambios. En cualquier caso, haría calor, pero falta por ver la intensidad de estas altas temperaturas.

En líneas generales, el tiempo será más estable y las tormentas quedarán probablemente acotadas al entorno de los Pirineos, también quizás a zonas de Cataluña, localmente, de nuevo, podrían ser localmente fuertes. En el archipiélago canario parece que hará menos calor que en jornadas previas, pero todavía se sobrepasarán los 32 a 34ºC en muchos puntos y los 38ºC en Gran Canaria.