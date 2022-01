Las temperaturas seguirán muy frías los próximos días, con cielos soleados y pocas lluvias

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mes de enero de 2022 se está caracterizando por el tiempo frío y seco, que impide el paso de borrascas y deja los cielos soleados durante el día y temperaturas muy bajas por la noche y de madrugada y esta es la situación que se espera también para los próximos días, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A esta situación está ayudando asimismo, según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, que los vientos están soplando flojos o en calma, lo que favorece que el aire frío se acumule en zonas bajas cercanas al suelo, lo que contribuye a que las heladas sean más intensas.

De este modo, ha precisado que en los últimos días el termómetro ha llegado a -11,4 grados centígrados (ºC) en Cap de Baqueira (Lérida) el pasado día 11 y en localidades como Molina de Aragón (Guadalajara), han estado cerca de -10ºC durante varios días consecutivos, incluso llegaron hasta -10,6ºC el 1 de enero.

No obstante, señala que a pesar de estas temperaturas "tan bajas de riguroso invierno", no se puede hablar de ola de frío, puesto que a pesar de la persistencia del fenómeno "no se han superado los simultáneamente los tres umbrales necesarios para poder hablar de ola de frío". Estos son intensidad de las bajas temperaturas, extensión territorial y duración. "Insistimos, no estamos en una ola de frío en España para esta última semana de enero", ha apostillado.

Esta semana, según indica, el bloqueo anticiclónico seguirá afectando a España y a buena parte de Europa Occidental, de modo que se mantendrá el tiempo seco y soleado, con heladas nocturnas en amplias zonas del centro y mitad norte y ambiente más suave durante el día.

Sí llegarán vientos de componente este, desde el Mediterráneo, que son húmedos y que podrían dejar algunas lluvias en puntos de Baleares, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y el sur de Andalucía.

El viento de Levante soplará este lunes fuerte en el Estrecho y Alborán e incluso no descarta que este lunes llueva de forma débil en las regiones bañadas por el Mediterráneo y no descarta chubascos localmente fuertes en el área del Estrecho y puntos montañosos de las provincias de Cádiz y Málaga, ya que además esta zona se encontrara bajo la influencia de una pequeña zona de bajas presiones en niveles altos de la troposfera.

En cuanto al martes y miércoles, el portavoz pronostica que de nuevo los cielos estarán en general poco nubosos o despejados, salvo en Baleares y en las regiones mediterráneas, donde será posibles las lluvias y los chubascos que serán débiles en general y quizá algo más intensas en el área del Estrecho.

Durante esos dos días también podrían formarse bancos de niebla en el interior de Galicia, valle del Ebro y puntos de la Meseta sur y se repetirán las heladas nocturnas en el centro y en el norte de la Península. Así, precisa que en ciudades como Lérida, Vitoria, Soria o Teruel rondarán los -5ºC y en los páramos del centro, como por ejemplo en Molina de Aragón (Guadalajara) pueden bajar hasta -8ºC.Los vientos en general soplarán flojos pero serán del este y Del Campo destaca el viento de Levante que afectará al Estrecho y Alborán con rachas fuertes que darán lugar a un temporal marítimo "importante" con olas de hasta 4 metros de altura.

Respecto a la segunda mitad de la semana, Del Campo expone que seguirán las altas presiones y pueden darse precipitaciones el jueves y el viernes en el área Mediterránea y en el Estrecho.

El viernes prevé que los vientos rolen a componente norte lo que provocará que aumente la nubosidad en las comunidades cantábricas y Pirineos donde se podrán producir precipitaciones débiles generalizadas en esas zonas, mientras en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con algunos bancos de niebla en el interior y "ausencia casi total de lluvias".

Respecto a las temperaturas, no prevé grandes cambios, aunque de cara al fin de semana podría incrementarse la diferencia de temperaturas entre la madrugada y las horas centrales del día. De ese modo, espera heladas de nuevo en el norte y la zona centro, que se extenderán el fin de semana hacia la meseta sur. Durante el día se podrá superar los 20ºC en puntos del valle del Guadalquivir.

Por otro lado, el portavoz informa que en Canarias la primera mitad de la semana predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles a moderadas. Mientras, en el resto de las islas indica que se formarán nubes de evolución de las que podría caer algún chubasco débil. En las islas orientales habrá intervalos nubosos y la posible presencia de polvo en suspensión dará lugar a calima.

La segunda mitad de la semana seguirá la misma situación, con nubes sobre todo en el norte de las islas más montañosas y no descarta que el viernes y el sábado se pueda formar alguna tormenta en el entorno del archipiélago. Las temperaturas bajarán a mediados de semana y probablemente vuelvan a subir de nuevo de cara al fin de semana.

'ELPIS', LA FILOMENA DE GRECIA, CHIPRE Y TURQUÍA

Por otro lado, Del Campo se ha referido a la borrasca 'Elpis', bautizada por el servicio meteorológico griego y que afectará a países del Mediterráneo tales como Grecia, Chipre, Turquía e incluso a Siria Líbano e Israel.

En esos países dejará frío "muy intenso" y nevadas muy importantes desde este lunes, que incluso podrían acumular medio metro de nieve en zonas bajas de Turquía. Además prevén lluvias muy fuertes e intensas rachas de viento. Se trata de un temporal que dejará nevadas "muy intensas" en los próximos días.