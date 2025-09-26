Las temperaturas siguen su ascenso mañana pero caen el domingo, cuando se esperan lluvias abundantes por el oeste

Archivo - Dos personas se refugian del viento con paraguas, a 8 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ascenso de temperaturas que ha experimentado la Península este viernes continúa este sábado pero el domingo volverán a caer por la llegada de una borrasca que, en su origen, fue el huracán 'Gabrielle', que dejará lluvias abundantes y vientos muy fuertes concentradas en el oeste peninsular, sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En cualquier caso, ha puntualizado que el domingo también podrían registrarse precipitaciones en otras zonas del país, como norte y este peninsular. En los días siguientes, el portavoz ha avanzado que, aunque aún hay incertidumbre, podría aumentar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, con chubascos que localmente podrían ser intensos.

En cuanto a las temperaturas, aunque habrá altibajos e incertidumbre sobre su evolución, subirán y serán altas para la época del año en algunas zonas, sobre todo en el oeste peninsular a partir del lunes. Así, en algunos puntos se podrán superar los 34ºC.

Por días, este viernes será una jornada tranquila, aunque con algunos chubascos en Baleares y puntos de Cataluña que tenderán a desaparecer. Además, las temperaturas serán más altas que en los días previos y se superarán los 32ºC en el Valle del Guadalquivir.

Para el sábado, del Campo ha indicado que se aproximará la borrasca que fue el huracán 'Gabrielle', que dejará lluvias en Galicia, con alguna tormenta y rachas fuertes de viento en el litoral de esta comunidad. En el resto no habrá precipitaciones, aunque aumentará la nubosidad. Además, subirán las temperaturas, en especial en el norte de la Península, por la llegada de vientos del sur. De esta forma, se superarán los 25ºC en el Cantábrico y los 32-34ºC en el Valle del Guadalquivir e interior de las regiones mediterráneas.

De cara al domingo, se prevé que la borrasca alcance el oeste peninsular. El portavoz ha asegurado que aún hay incertidumbre sobre su trayectoria y sus efectos, aunque parece que este día ya se habrá debilitado bastante respecto a los días previos.

De este modo, hay posibilidad de lluvia en casi cualquier punto de la Península, pero sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, donde las cantidades acumuladas podrían llegar a ser significativas y también son probables las lluvias en las comunidades cantábricas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, en estas últimas zonas las precipitaciones estarían acompañadas de tormenta.

Asimismo, podrán soplar rachas muy fuertes de viento en zonas del oeste de la Península. En cuanto a las temperaturas, aunque aún hay incertidumbre, en principio subirán en el este peninsular y se superarán los 30ºC en las regiones mediterráneas.

INESTABILIDAD PARA DESPEDIR SEPTIEMBRE

En cuanto al lunes, Del Campo ha avanzado que el escenario más probable indica que podría continuar el tiempo inestable en el Cantábrico, así como en el tercio oriental peninsular, en Baleares y sur de Andalucía, con chubascos tormentosos que localmente podrían ser intensos, aunque "es difícil precisar en qué zonas lo serían".

En cuanto a las temperaturas, en principio subirán notablemente en el suroeste peninsular y bajarán en el área mediterránea. De esta forma, podrían superarse los 32-34ºC en el oeste de la Península.

Para el martes habrá una situación similar, coincidiendo con el "veranillo de San Miguel" en zonas del oeste de la Península, donde podrían superarse los 32-34ºC. Así, en el Valle del Guadalquivir, en puntos de Extremadura y en el sur de Galicia, podrían rebasar los 30ºC.

Mientras tanto, en el área mediterránea habrá un tiempo más inestable y chubascos que serán localmente intensos, así como un ambiente más revuelto y las temperaturas más suaves. De este modo, la inestabilidad iría a menos y las temperaturas serían más altas en los días siguientes, a partir del miércoles 1 de octubre.

Por último, en Canarias, habrá un régimen de vientos alisios, con nubes en el norte de las islas de mayor relieve y también en Lanzarote y Fuerteventura. Habrá algunas nubes débiles en esas zonas del norte de las islas más montañosas. Además, los cielos estarán más despejados en el sur y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.