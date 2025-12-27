Las temperaturas subirán este domingo en la Península y se activarán alertas en el Mediterráneo por fuertes lluvias

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 3 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán este domingo con carácter general en la Península, aunque un sistema de bajas presiones activará alertas en el área del Mediterráneo por fuertes precipitaciones, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las provincias de Málaga y Valencia activarán alertas naranjas por tormentas, mientras que los territorios de Almería, Granada, Murcia y Albacete estarán en riesgo (alerta amarilla) por la previsión de lluvias.

Un sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla.

Así, las mayores descargas de agua se esperan en el extremo sureste peninsular y en litorales y prelitorales mediterráneos, en tanto que puede las precipitaciones puede ser fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en Murcia, Valencia y Andalucía mediterránea.

Por contra, se espera tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta norte y montañas donde podría darse alguna fina llovizna. Asimismo, nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros y habrá bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular.

Con el foco en los archipiélagos, se han vaticinado intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas, mientras que en Canarias la premisa es de cielos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas.

En cuanto a los termómetros, Aemet ha expuesto que predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas, donde se prodigarán los descensos. De este modo, numerosas capitales de provincia rondarán, o en su defecto se aproximarán, a los 15ºC de máximas, mientras que el frío más acusado oscilará alrededor de los 5ºC.

Los aumentos serán más acusados para las temperaturas mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur y marcando los 8ºC en el caso de Sevilla.

En Baleares, las máximas subirán y las mínimas apenas variarán, en tanto que tampoco se prevén cambios térmicos de calado en Canarias. Por otra parte, se han pronosticado heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta norte.

El viento soplará de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en la zona del Cantábrico. En el archipiélago canario, la previsión es de viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo.