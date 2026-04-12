Las temperaturas volverán a bajar este lunes y se mantendrán activos avisos por lluvia y viento en cinco comunidades

Fuertes rachas de viento en Zaragoza. - EUROPA PRESS

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas continuarán bajando este lunes en gran parte de España y se mantendrán activos avisos por lluvia y viento en 5 comunidades autónomas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Cataluña se activará el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en Girona y Tarragona, además de aviso amarillo por nevadas en Lleida. Asimismo, estarán activos avisos amarillos por viento en Aragón y en la Comunidad Valenciana, que también activará el nivel amarillo por lluvias, además de en Melilla, y por lluvia en Castilla-La Mancha y Murcia.

El oleaje también activará avisos de nivel naranja en Baleares y Cataluña y amarillo en Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Melilla. En Canarias, se mantendrá el nivel amarillo por oleaje y viento durante toda la jornada.

Durante este lunes se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio norte peninsular y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias que a primera hora del día también afectarán al extremo sureste, con probabilidad de ser fuertes en zonas de Murcia, Albacete y sur de la Comunidad Valenciana.

En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos que aumentarán su intensidad por la tarde, sin descartar algún chubasco débil y ocasional en entornos de montaña. Nevará en las montañas del norte a una cota de 900/1.300 metros, con acumulados significativos a cotas superiores, y pudiendo hacerlo de forma débil a altitudes similares en las montañas del centro y este. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las máximas en la mitad sur de la vertiente atlántica, Alborán, Baleares, Pirineos y nordeste de Cataluña, con aumentos en el resto del tercio este peninsular y en el extremo noroeste que podrán ser notables en el Ebro. En el resto, habrá pocos cambios.

Las mínimas también bajarán en la mitad sur peninsular, meseta Norte y Cataluña y aumentarán en el extremo noroeste, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte, también posibles las del sureste y en puntos de la meseta Norte.

Respecto al viento, soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdán y norte de Baleares, alisio en Canarias, poniente en Alborán y cierzo en el Ebro, extremo oriental de la Ibérica y zonas aledañas. En el resto, predominará viento moderado de oeste y noroeste, pudiendo darse alguna racha muy fuerte en puntos del sureste peninsular y Pirineo.