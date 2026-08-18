Los termómetros caerán el fin de semana, con temperaturas por debajo de lo normal, y lluvias en norte y este peninsular

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la Península y el paso de un frente de lento desplazamiento dejarán un descenso generalizado de temperaturas durante el fin de semana, cuando los termómetros alcanzarán valores algo por debajo de lo normal para la época, según la nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se registrarán precipitaciones en el norte y este peninsulares, que serán más abundantes y persistentes en el tercio norte peninsular

La entrada de un frente el jueves por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica y probablemente también en el resto de la mitad norte, en este caso chubascos tormentosos vespertinos. De acuerdo con AEMET, estas tormentas podrían ser fuertes en el tercio suroriental peninsular y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, que podrían extenderse a Baleares. Además, este día se producirá un acusado descenso de temperaturas en la Península, que será incluso notable en zonas del tercio norte peninsular.

El viernes seguirán las precipitaciones en el Cantábrico, áreas del nordeste peninsular y Baleares, aunque estarán en general más dispersas que el día anterior. Aunque la incertidumbre aumenta de cara al fin de semana, el organismo estatal ha indicado que es probable que las lluvias se intensifiquen en el Cantábrico durante estos dos días y que tengan además un carácter persistentes. No se descarta que puedan ser localmente fuertes y que vayan acompañadas de con tormenta.

De igual forma, el pronóstico recoge que se registrarán chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes en el tercio nororiental peninsular. De acuerdo con AEMET, hay una mayor probabilidad de que sea así en el Pirineo central y oriental, donde podrían producirse acumulados importantes. A su vez, también podrían darse chubascos localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana.

Según el organismo estatal, es probable que la situación se extienda hasta el lunes en el extremo norte peninsular, donde seguirían cayendo precipitaciones localmente fuertes y persistentes. Aún así, ha indicado que todavía hay una incertidumbre elevada sobre la intensidad y la localización exacta de los mayores acumulados.