Los termómetros subirán este fin de semana, con más de 35ºC en todo el país, con posibles tormentas en norte y mesetas

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas ascenderán durante el fin de semana en la Península y Baleares y se superarán los 35ºC de forma generalizada y los 40ºC en puntos del sur y áreas del norte, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las noches también serán muy calurosas las noches y habrá puntos del centro y sur de la Península, al igual que en la costa mediterránea, donde no se bajará de 25ºC-- lo que se conoce como noche tórrida.

A este episodio de calor hay que sumar la posibilidad de formación de nubosidad que dará lugar a tormentas localmente fuertes durante el fin de semana en áreas del norte y de las mesetas en la península. Aunque no hay una fecha todavía clara para el final del episodio, a partir del miércoles y sobre todo del jueves podrían comenzar a descender las temperaturas, aunque hay incertidumbre al respecto y en cualquier caso seguiría haciendo mucho calor en buena parte del país.

Del Campo ha señalado que durante este viernes se esperan temperaturas similares a las del día anterior, con máximas superiores a 38ºC, incluso rozando los 40ºC, en puntos de los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir. Además, se formarán tormentas por la tarde en zonas del norte, centro y este de la Península, que podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo y viento intenso.

El sábado y el domingo habrá una subida notable de las temperaturas en toda España, cuando los termómetros alcanzarán registros entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para estas fechas, e incluso de más de 10ºC en el norte peninsular. De esta manera, Bilbao podrá superar los 40ºC, al igual que Logroño o Zaragoza. En líneas generales, el portavoz de AEMET ha apuntado a que se superarán los 35ºC excepto en la costa mediterránea, que se quedará con máximas de 30 a 32ºC, pero con situación de bochorno.

De forma paralela, puntos de la costa cantábrica occidental también rozarán esas mismas temperaturas. Por esta parte, ha pedido prestar atención a las noches, que serán "muy calurosas": por ejemplo, en Almería, Málaga o Alicante no se bajará de 25ºC. Por lo demás, se alcanzarán también los 40ºC en zonas del centro y sur de la Península como Toledo, Córdoba o Jaén. Las mínimas rondarán los 23 a 25ºC en ciudades densamente pobladas como Madrid o Sevilla.

Durante las tardes del fin de semana se formarán tormentas en zonas del norte y centro de la Península, así como en la meseta sur, según el pronóstico. Localmente podrán sur fuertes e ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes. Para el lunes hay "un poquito más de incertidumbre" en el pronóstico, pero Del Campo ha apuntado a que las temperaturas podrían seguir subiendo en zonas del norte y este peninsulares.

Por otro lado, bajarían en puntos del Cantábrico, sobre todo del oriental, así como en zonas del oeste de la Península. Sin embargo, el martes volverían a subir las temperaturas por allí. De esta manera, los valores superarán de nuevo los 40 a 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y las noches continuarán muy cálidas. Además, se formarán nubes de evolución, pero las tormentas serán menos frecuentes y más aisladas que durante el fin de semana.

Asimismo, podrá haber algo de calima provocada por la llegada de polvo en suspensión procedente del norte de África. El portavoz de AEMET ha señalado que si bien la incertidumbre aumenta en el pronóstico a partir del miércoles, "lo más probable" es que comiencen a descender las temperaturas. "No obstante, cuidado y precaución porque todavía seguirá haciendo mucho calor, especialmente el miércoles", ha recalcado.

Con la información disponible actualmente, la zona en la que más se notará la bajada térmica será probablemente en el tercio occidental peninsular. En este marco, Del Campo ha avisado de que las altas temperaturas van a contribuir a que el peligro de incendios "se dispare a valores muy altos o extremos" en buena parte del norte y este de la Península durante el fin de semana, riesgo que se extenderá a zonas del sur peninsular a comienzos de la siguiente.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En líneas generales, se mantendrán en valores suaves, con máximas de entre 25 a 27ºC en zonas costeras. Asimismo, soplarán los vientos alisios, que arrastrarán nubes al norte de las islas. En el sur, los cielos estarán más despejados.

LOS 44ºC EN CÓRDOBA A INICIOS DE LA PRÓXIMA SEMANA

Eltiempo.es ha apuntado a que el calor se prolongará al inicio de la próxima semana. De esta manera, aunque los termómetros descenderán en regiones del norte peninsular, en algunos puntos del esto las temperaturas podrían incluso subir durante el martes. De cumplirse las previsiones actuales, podrían alcanzarse los 44ºC a inicios de la próxima semana en algunas localidades como Córdoba.

Este episodio de altas temperaturas --que podría acabar siendo la primera ola de calor del año-- estará provocado por una dorsal, que comenzará a ganar terreno sobre la Península Ibérica a partir del sábado. Ésta afectará a parte del territorio europeo, provocando que los valores superen los 30ºC en amplias zonas de países como Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Reino Unido.

De acuerdo con el portal meteorológico, en algunas localidades francesas las máximas podrán rebasar holgadamente los 40ºC e incluso acercarse de manera puntual a los 44-45ºC.