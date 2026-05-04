Thinking Heads abre una división de Transformación Cultural y Talento con la incorporación como socio de Sergi Corbeto

El presidente y fundador de Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu, junto al nuevo socio Sergi Corbeto. - THINKING HEADS

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora Thinking Heads ha abierto una nueva división de Consultoría de Transformación Cultural y Desarrollo de Talento con la incorporación como socio de Sergi Corbeto, en el marco de una operación que amplía su portfolio de servicios y da lugar a una nueva línea de negocio centrada en este ámbito.

La compañía, especializada en posicionamiento y gestión de la influencia de organizaciones y líderes, ha explicado mediante un comunicado que esta incorporación añade una práctica específica de consultoría en Transformación Cultural y Desarrollo de Talento a sus actuales áreas de Expertos, Comunicación Estratégica, Liderazgo, Inteligencia Política y Asuntos Públicos y Data Intelligence, con el objetivo de reforzar su apuesta por el crecimiento y la construcción de reputación corporativa.

Las áreas de especialización de Corbeto incluyen el diseño y la activación de narrativas corporativas --Relato Cultural, Employee Experience, Employer Branding y Propuesta de Valor al Empleado (EVP)--, así como la creación de experiencias de aprendizaje y eventos inmersivos, tras más de 300 proyectos para compañías del Ibex 35 y otras organizaciones nacionales e internacionales.

El presidente y fundador de Thinking Heads, Daniel Romero-Abreu, ha señalado que "este movimiento responde a una estrategia de crecimiento y consolidación del ecosistema de la firma". Asimismo, ha añadido que la entrada de Sergi Corbeto y su equipo "supone un paso más en la evolución de Thinking Heads como firma de consultoría estratégica integral".

"Con esta incorporación, ampliamos nuestras capacidades en el ámbito de Recursos Humanos y reforzamos las ya existentes en posicionamiento e influencia de líderes y organizaciones", ha concluido Romero-Abreu.

Por su parte, Sergi Corbeto ha afirmado que afronta "con entusiasmo" esta nueva etapa. "Tengo la suerte de que el equipo en el que más he confiado durante esta última década me acompañará en este viaje. Lo hacemos, como siempre, con originalidad en nuestras propuestas y un delivery impecable, pero ahora con la oportunidad de integrarnos en un ecosistema que nos aporta mayor versatilidad, capacidad operativa e impacto", ha subrayado Corbeto.

Del mismo modo, ha recordado que ha colaborado con la consultora desde hace años en su práctica de Expertos. Así, ha sostenido que "siempre nos ha unido una visión muy similar del mercado y sus oportunidades". En las próximas semanas, Thinking Heads presentará al mercado las novedades derivadas de esta integración, que incluirán un nuevo portfolio de experiencias de aprendizaje, así como propuestas innovadoras en narrativas corporativas y eventos inmersivos.