El Thyssen-Bornemisza destaca el valor del océano como elemento "indispensable" para el bienestar planetario

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza junto con el TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary presentan la exposición colectiva 'Inteligencia líquida' sobre la importancia del océano como un elemento "indispensable" en el bienestar del planeta, comisariada por Chus Martínez, Soledad Gutiérrez y María Montero.

La exposición, que se puede visitar hasta el 28 de enero, muestra las obras de ocho artistas internacionales y se complementa con un programa de encuentros, charlas, interpretaciones y proyecciones a las que asistirán comisarios, artistas, músicos, intérpretes, científicos, filósofos e investigadores internacionales.

De este modo, la muestra pone en valor el desarrollo del TBA21 en proyectos de investigación liderados por artistas que trabajan en el ámbito de la ecología y que exploran la relación entre el arte y la ciencia además de impulsar una transformación social y medioambiental a través del arte y la cultura.

En concreto, 'Inteligencia líquida' ofrece una experiencia inmersiva con diferentes propuestas artísticas para introducir al espectador en la "sustancia misma de la percepción para conocer y comprender la inteligencia líquida.

La comisaria de la exposición, Chus Martínez, ha explicado que el pensamiento cultural actual "prioriza" la materia sólida mientras que relega a un segundo plano los fluidos y la vida líquida.

"Entender el océano como inteligencia líquida no sólo nos permite cuidarlo y amarlo, sino que también exige que lo aceptemos como una entidad con agencia y capacidad para decidir y proponer futuros desde su propia perspectiva", ha subrayado.

Así, las obras que componen esta exposición muestran al visitante los paisajes acuáticos imaginados por Lucas Arruda o la laguna de Venecia de Sonia Levy, además de una muestra del universo inmersivo de Anne Duk Hee Jordan o las mareas y corrientes de Inês Zenha.

También están representados algunos trabajos fílmicos como 'We Marry You, O Sea, as a Sign of True and Perpetual Dominion' (2023) de Levy que está enfocado en Venecia y su Laguna o 'Pájaro, cómeme' (2023) de Beatriz Santiago, centrada en el Caribe.

Por otro lado, se incluyen trabajos de la Colección TBA21 de Ana Mnedieta y las esculturas de Jumana Manna, 'S-pipe, Gutted y Mouth' (2021), que apelan a los sentidos con un bosque y con los materiales procedentes de la tierra para construir ciudades, respectivamente. Además, Arruda expone una serie de cuadros sobre el Amazonas 'Deserto-Modelo' (2019-2023),

Del mismo modo, hay obras realizadas expresamente para la exposición entre las que se incluyen la video instalación 'Ziggy and the startfish' (2016-2022) de Jordan, la serie 'Entanglements' (2023) de Zenha y la obra de Saelia Aparicio 'Bodies of water' (2023).

Con todo ello, Martínez ha manifestado que la exposición contribuye a crear un campo de conectividad entre sistemas. "La inteligencia líquida es una sustancia pedagógica, una red de impulsos que mantienen al mundo

atento a los peligros que acechan, capaz de corregir el rumbo de acciones dañinas, capaz de contar historias, capaz de dejarse acariciar por los artistas y mostrarse en sus obras una y otra vez para comprenderlo mejor", ha concluido.

Por otra parte, esta exposición es el inicio de una serie de proyectos del TBA21 en el Thyssen-Bornemisza para conocer y debatir sobre los diferentes temas en torno al conocimiento y cuidado del océano que la exposición propone.