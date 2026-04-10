La borrasca dejará hoy tormentas en Andalucía y viento fuerte en Canarias, con máximas en aumento de +6ºC en el norte

Archivo - Una pareja camina bajo la lluvia, a 25 de septiembre de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La borrasca situada al suroeste de la Península dejará este viernes probables tormentas en Andalucía a partir del mediodía y rachas muy fuertes en las islas canarias occidentales, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá un aumento notable de las máximas en el Cantábrico, es decir, de más de 6ºC, y de las mínimas en Cáceres y oeste de la meseta sur.

En este marco, Almería estará en aviso por olas. En lo que respecta a Canarias, La Palma, La Gomera y El Hierro registrarán avisos por viento y Tenerife, por oleaje.

El organismo estatal ha indicado que la borrasca situada al suroeste de la Península se acercará este viernes de nuevo y dejará los cielos nubosos o cubiertos en buena parte del centro y del sur peninsular. Mientras tanto, en el resto del territorio estarán poco nubosos o despejados. De esta forma, espera tormentas a partir de mediodía en Andalucía, que podrán dejar precipitaciones localmente fuertes y extenderse hacia Extremadura y el oeste meseta sur.

A su vez también podrán darse tormentas en la meseta norte, aunque hay baja probabilidad al respecto. Por lo demás, el organismo estatal prevé cielos nubosos y precipitaciones en general débiles para el archipiélago canario. Al margen de ello, ha indicado que podrán aparecer brumas y nieblas matinales en el interior de Galicia y de Asturias, en el valle del Guadalquivir y en el litoral valenciano y balear. Además, seguirá habiendo polvo en suspensión, principalmente en el sur peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha apuntado a que habrá una subida generalizada de las máximas que será notable en el Cantábrico, es decir, mayor a 6ºC. De manera paralela, también subirán las mínimas en buena parte del territorio, de forma notable notable en Cáceres y en el oeste de la meseta sur. Por zonas, sólo bajarán en el norte y lo harán además ligeramente. En lo que respecta a Canarias, los valores térmicos ascenderán ligeramente.

El pronóstico indica que predominarán los vientos de componente sur en el interior peninsular, del este en el Mediterráneo y en el Cantábrico y del oeste en las costas atlánticas, en general flojos. A su vez, podrán darse rachas muy fuertes asociadas a las tormentas. En Canarias los vientos serán del noroeste, moderados y con rachas muy fuertes.