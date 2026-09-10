El tiempo para hoy en España, 10 de septiembre de 2026

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias, tormentas, olas y viento pondrán este jueves en aviso a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Cataluña, se registra un aviso amarillo por olas y viento en Girona. En la Comunidad Valenciana, hay un aviso amarillo por lluvias en Alicante y en Valencia. Y en Baleares, se registran avisos amarillos por olas en todas las islas.

AEMET ha explicado que mañana será una jornada marcada por la estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas. No obstante, ha apuntado que a primeras horas persistirá la inestabilidad en el este peninsular y Baleares.

De esta manera, se registrarán cielos nubosos y chubascos con tormenta durante la madrugada y primeras horas de la mañana en regiones de Almería, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas. Probablemente, éstas serán fuertes e incluso localmente muy fuertes.

A lo largo del día, los cielos tenderán a ser poco nubosos, aunque podrá persistir algún chubasco aislado. A su vez, también habrá intervalos nubosos en Galicia y Cantábrico, así como en el Estrecho y Alborán donde podría darse alguna precipitación ocasional.

En Canarias, habrá cielos nubosos en la vertiente norte con posibles lloviznas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. Asimismo, podrían registrarse bancos de niebla matinales dispersos en regiones del norte y sureste peninsular así como del prelitoral mediterráneo. A su vez, habrá calima en altura en el archipiélago canario que tenderá a menos.

LOS TERMÓMETROS BAJAN EN SURESTE E ISLAS Y SUBEN EN EL NORTE

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo estatal ha señalado que las máximas bajarán y que incluso lo harán de forma localmente notable en Alborán, sureste peninsular y ambos archipiélagos. Por otro lado, habrá un predominio de aumentos en la mitad norte peninsular que será localmente notable en montaña.

En el otro extremo, bajarán las mínimas en la mayor parte de la Península y en Canarias y se mantendrán con pocos cambios en Baleares. Además, habrá noches tropicales en puntos de litoral mediterráneo, Canarias y bajo Guadalquivir.

Por último, soplará la tramontana con intervalos fuertes en el norte de Baleares y probables rachas muy fuertes en Ampurdán, con viento moderado del nordeste en los litorales del noroeste y sureste peninsular así como en Canarias, donde se darán intervalos fuertes. Cierzo moderado en el Ebro y poniente rolando a levante moderado en el Estrecho. En el resto, se registrará viento flojo y predominará compenentes norte y este.