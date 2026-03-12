El tiempo para hoy en España, 12 de marzo de 2026

Archivo - Imágenes del fuerte viento provocado por la borrasca Leonardo..A 05 de febrero del 2026 en Almería. España. - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subida de temperaturas será la tónica general este jueves en casi toda España con máximas que llegarán hasta los 22 grados en Sevilla y Badajoz, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con AEMET, la situación meteorológica será en general estable y habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares. Aún así, se registrará abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, entorno de la Ibérica y zonas del Mediterráneo que a lo largo del día tenderán a ir levantando.

Por esta parte, el organismo estatal ha precisado que, con baja probabilidad, podría darse al principio alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña y Melilla y al final en el oeste de Galicia. Asimismo, podría registrarse algún chubasco ocasional por la tarde en sierras del sureste. Habrá nieblas matinales que podrán ser densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte.

A su vez, también es posible que se registren en la Sur; con bancos de niebla en la Ibérica, Baleares y localmente puntos de la fachada oriental. En montaña habrá heladas débiles. Mientras tanto, en Canarias el cielo estará nuboso y hay posibilidades de que se registren lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma. En el resto del archipiélago el día tenderá a ser poco nuboso y en el este, entrará calima.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas aumentarán de forma generalizada excepto por Baleares, donde se registrarán pocos cambios. Por el contrario, las mínimas bajarán en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y sur de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana y predominarán los aumentos en el resto de la Península y Ceuta, y con pocos cambios en el resto del país.

Por lo demás, el organismo estatal ha explicado que este jueves soplará viento moderado con posibles intervalos fuertes el levante en el Estrecho, la tramontana en Ampurdán y el viento del suroeste en litorales de Galicia. Además, habrá alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias tendiendo a amainar. En el resto del país se registrará viento flojo, de componentes norte y oeste rolando a sur en Baleares y fachada oriental peninsular, y habrá predominio de la componente este en la mitad sur y de la oeste en la norte.