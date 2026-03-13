El tiempo para hoy en España, 13 de marzo de 2026

Archivo - Dos personas observan el oleaje, a 21 de febrero de 2022, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las olas, el viento y la nieve pondrán este viernes en aviso a puntos de Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Canarias en un día en el que A Coruña alcanzará el nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El resto de avisos por olas están en las costas de los litorales asturianos; la costa de Cantabria; Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya; La Palma y El Hierro. Al margen de ello, se dan avisos por viento en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife; y por nieve en la Suroccidental asturiana y la Cordillera y Picos de Europa.

AEMET ha explicado que el día comenzará con una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de España. En este marco, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, y con intervalos de nubosidad baja en regiones de Cataluña, Baleares, Galicia, alto Ebro y Cantábrico, donde serán probables los bancos de niebla matinales.

No obstante, el paso de un frente hará aumentar la nubosidad de oeste a este, de acuerdo con la predicción. Ésta acabará por dejar cielos nubosos o cubiertos en la mitad noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto.

Por zonas, se darán precipitaciones en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos. Los mayores acumulados en Asturias y Cantabria, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes.

Durante este día, el organismo estatal ha previsto que se registren nevadas a últimas horas en la Cantábrica y Pirineos a una cota que bajará de 1700/2000 metros (m) a unos 900/1200m. A su vez, también será posible que se den en otras montañas del tercio norte por encima de 1500/1900m.

Por lo demás, habrá calima y cielos poco nubosos o despejados en Canarias, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles en el norte de las islas occidentales.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET ha avanzado que las máximas estarán en aumento en Canarias, regiones mediterráneas y litorales cantábricos. Por otro lado, se encontrarán en descenso en el extremo noroeste peninsular, donde las bajadas podrán ser notables. En el resto del país, no experimentarán grandes cambios.

En el otro extremo de las balanza, en las mínimas predominarán los aumentos, de ligeros a moderados, en la mayor parte del país excepto por el norte, noroeste y valle del Ebro donde lo harán los descensos. Además, se darán heladas débiles en montañas del norte.

Al margen de ello, el organismo estatal ha indicado que mañana soplará viento flojo de componente suroeste en Baleares y fachada oriental peninsular que tenderá a arreciar, con levante rolando a poniente en el Estrecho y Alborán y predominio de la componente oeste en el resto.

En líneras generales será moderado en litorales y habrá probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y Galicia. Asimismo, se registrará viento flojo en el interior con intervalos moderados en meseta Norte y Ebro a partir del mediodía. A su vez, habrá alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Canarias.