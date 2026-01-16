El tiempo para hoy en España, 16 de enero de 2026

Archivo - Una persona camina por la calle bajo la nieve, a 19 de enero de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Frío, nieve y oleaje activan este viernes avisos en 17 provincias con temperaturas mínimas de hasta -4ºC en Teruel, en una jornada marcada por posibles precipitaciones fuertes en Cádiz y en Ceuta, acompañadas de posibles acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña de la mitad norte y nieblas, que podrán ser persistentes en zonas altas de la meseta sur, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el oleaje pondrá en aviso amarillo a Cantabria (litoral costa), Asturias (litoral oriental y occidental), Guipúzcoa y Vizcaya; y se elevará a nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Girona tendrá aviso amarillo por frío, ya que alcanzará los -6ºC en la Cerdanya y Tarragona por niebla. También de este nivel pero por nieve estarán Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, debido a que se esperan acumulaciones en 24 horas de 5 centímetros. Además, la cota de nieve en estas provincias de Castilla y León estará por encima de los 900 o 1.100 metros (m) con acumulaciones por encima de 1.200 m. La Comunidad de Madrid también está en situación de riesgo por acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en Somosierra, al igual que la montaña de Orense.

AEMET prevé que este viernes estará marcado por el paso de un frente en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Sin embargo, serán menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares.

En líneas generales, las lluvias serán débiles, pero serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho.

La cota de nieve se situará al comienzo del día en torno a los 1.000 o 1.400 m en la mitad noroeste y entre 1.500 y 1.700 m en las sierras del sureste al principio, aunque podrán bajar a los 800 m en el cuadrante noroeste. Además, se espera que Canarias también se vea afectada por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto.

Asimismo, habrá probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta Sur. También se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo, y que también afectarán a zonas de la meseta Norte.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular en la fachada atlántica, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Al mismo tiempo, las mínimas aumentarán en la mitad este y sureste peninsular, ligeros descensos en el noroeste y pocos cambios en el resto.

Por último, predominará el viento de componentes sur y oeste en la Península y Baleares, en general flojo en interiores y moderado en litorales, con probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y Alborán, mientras que en Canarias, se espera alisio moderado con posibles intervalos fuertes.