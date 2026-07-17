El tiempo para hoy en España, 17 de julio de 2026

Día caluroso - Álex Zea - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 provincias, además de Ceuta y Melilla, estarán este viernes en aviso amarillo o naranja debido a las altas temperaturas, con termómetros que alcanzarán los 42 grados en Murcia, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en aviso amarillo debido al calor las provincias andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; y, en Aragón, las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, así como Albacete en Castilla-La Mancha.

En Cataluña, las altas temperaturas ponen en riesgo a Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; y en la Comunidad Valenciana estará en riesgo Alicante y Valencia.

Además, estarán en aviso amarillo este viernes por calor las Islas Baleares, mientras que las altas temperaturas pondrán en aviso naranja a Murcia.

Este viernes se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y área cantábrica lo harán los nubosos o cubiertos con probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales, pero que a primeras horas podrán ser localmente fuertes en puntos del litoral cantábrico.

Asimismo se prevé la entrada de nubosidad de tipo medio y alto por el sureste peninsular y Baleares y por la tarde la formación de nubes de evolución en el tercio oriental, pudiendo dejar alguna tormenta en regiones del sureste o algún chubasco aislado en Pirineos.

También intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias; y probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en el sur y este de la Península y Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, exceptuando en el oeste de Galicia en aumento al igual que en el entorno del Guadalquivir y puntos de Murcia y Alicante. Pocos cambios en el resto.

Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando cuadrante noroeste y Cantábrico; pudiendo incluso rebasar los 40 en interiores del sureste y puntos de Alborán y Guadalquivir.

Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península, con ligeros aumentos en Baleares y sin cambios en Canarias. No bajarán de 20 grados, incluso localmente de 25, en regiones de Andalucía, Mediterráneo, Canarias e interior de los tercios nordeste y sureste peninsular.

En cuanto al viento, soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del sur rolando a norte flojo en Baleares y poniente moderado en los litorales del sur peninsular amainando en Alborán.

En el resto se espera viento flojo de componente oeste, salvo en el Cantábrico y Galicia donde será de norte y en el Levante donde será de norte y este; arreciando por la tarde en litorales gallegos y en zonas de interior del centro norte y este peninsular.